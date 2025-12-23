主張廢監院卻赴監院告發 徐巧芯：存在一天就該敲一天鐘

國民黨立委徐巧芯。 圖：林朝億/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨、民眾黨今（23）日向監察院提出彈劾行政院長卓榮泰，但外界質疑，藍白陣營長期主張廢除監察院，卻又前往監院陳情與提案，立場是否自相矛盾。對此，國民黨立委徐巧芯回應表示，兩者並不衝突。

國民黨立委翁曉玲率領藍白立委及八百壯士、退休軍公教協會等，前往監察院陳情，要求彈劾行政院長卓榮泰，但藍白在立院新會期長期主張「廢除監察院」，如今前往監院陳情，讓人質疑立場矛盾。

徐巧芯首先指出，國民黨內確實有不少立委支持廢除監察院，但在監察院尚未被廢除之前，就仍是憲法所規定的憲政機關，理應依其職權正常運作。她形容，「做一天和尚，就要敲一天鐘」，只要監察院存在的一天，就應該履行應有的職責。

她也提及，如同民眾黨立委張啟楷形容監察院「每天在睡覺」，她直言這樣的狀況並不可取。她強調，在監察院尚未廢除之前，監察委員仍領取高薪，就更應該對民生議題，以及現職與退休軍警消等相關事項，善盡調查與表態責任。

徐巧芯強調，雖然監察院近年來的作為，確實讓不少人質疑其存在必要性，但相關討論應該「一碼歸一碼」。她重申，只要監察院仍存在，就應該好好為民服務，依法受理、調查並審議相關陳情與彈劾案件，而不是消極以對。

