主張打破天花板、提高農退儲金相對提撥額 郭國文提案獲跨黨派立委連署

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

立法院今（22）日審查《農民退休儲金條例》第7條修正草案。不同於農業部及多數立委之版本中，以農民負擔40%、主管機關負擔60%為主，民進黨立委郭國文提出修法版本，強調「打破天花板」，主張農民提繳後，主管機關按月提繳1.5倍金額，藉此提高誘因，實質改善農民退休保障。

「農退儲金最重要概念就是『儲』，期盼完善農民退休後的個人經濟安全網。」郭國文表示，根據目前資料，選擇參與制度的農民中，高達94%都提繳最高上限10%，顯示有意願加入者多已盡力提繳；然而投入農退制度的青農人數，長期卻始終無法突破30%門檻，制度吸引力與覆蓋率明顯不足。

郭國文具體提出附帶決議，要求農業部於修法通過後，農退覆蓋率應以一年成長7%、三年累計21%為政策目標；若兩年內無法達標10%，應檢討農退儲金制度，並朝「提高相對提撥至1:2」方向，提案獲得現場跨黨派立委連署，納入會議結論。

對此，農業部長陳駿季坦言指出，部版修法雖精神上符合1:1.5概念，但實質提繳金額並未因此提高，對郭國文所提方向表示認同；同時指出目前正思考相關配套措施，透過其他優惠加碼方式提升農退制度覆蓋率。

「農退儲金的立法初衷，是要讓長年辛苦付出的農民，在退休後能擁有更完善的社會安全網。」郭國文補充，政府不應只滿足於制度上路，更要確保「農民願意進來、進來有感」。他也強調，本次審查決議交付協商，未來也將持續監督，爭取實質提高相對提撥，真正照顧農民老年生活。

