主張藍宜蘭縣長提名應辦「正式初選」？ 吳宗憲：服從黨中央決策

記者周志豪／台北報導

2026國民黨宜蘭縣長選舉提名有議長張勝德與立委吳宗憲兩強相爭，原本黨已協調採「內參式民調」決勝負，但吳近日突拋要參考正式初選辦辯論會，遭張拒絕。今吳被問到是否希望採正式初選，吳回應，服從黨中央決策。

但吳宗憲仍強調，「國民黨內不願意用辯論方式」，其實將來在跟民進黨選舉時也會走向辯論那一關，早晚都會，所以才有要求辯論的想法。

吳宗憲說，自己主要是看2018台北市長初選有辯論會，也希望用辯論方式讓縣民知道我們的想法，彼此提出政策，並彼此詢問如何實踐。

但吳宗憲重申，尊重議長想法，也尊重每個人的意願，最終提名方式與時程也尊重黨中央想法。吳說，黨中央希望怎麼做，自己一定服從，決策程序中，自己一句話都不會介入。

