高虹安無罪他卻入獄！童仲彥怒轟綠營別再操作 點名1女議員：要我爆料？

新竹市長高虹安因立委任內涉詐助理費案被起訴，日前二審判決迎來大逆轉，認定不構成貪污，改依《刑法》使公務員登載不實偽造文書判刑6月，可易科罰金。而​前台北市議員童仲彥過去因助理費案被判刑3年10個月，2023年獲准假釋、2025年假釋期滿，兩岸被外界拿出來對比。對此，童仲彥在臉書發文痛批，要綠營不要拿自己出來進行操作，他更點名「某綠營女議員，要不要我爆妳師父的料？」

​​高虹安在擔任民眾黨不分區立委時，涉虛報助理酬金、加班費涉嫌詐領46萬30元，被檢方依《貪污治罪條例》職務詐欺、《刑法》偽造文書等罪起訴，去年7月26日一審判決7年4月有期徒刑、褫奪公權4年，高虹安上訴。二審迎來大反轉，高院改判貪污無罪，依《刑法》使公務員登載不實偽造文書判刑6月，可易科罰金，可上訴。

廣告 廣告

曾因助理費案被關的前議員童仲彥過往案例也被拿出來比對，在高虹安二審大逆轉後，不少人私訊童仲彥，當時他僅表示「恭喜好市長高虹安，阿童關就關了，沒事！」，讓不少網友直呼是真男人。

不過事情不斷發酵，童仲彥今日發文怒轟，​「阿童遭遇的，我自己最清楚…綠媒六月芥菜假有心，別跟我來這套，唱金包銀的，我回送首草泥馬之歌。」童仲彥隨後編輯貼文後，更直接點名嗆，「唱金包銀的某綠女議員，要不要我爆妳師父的料？妳幾梯的？」，引發外界聯想。

更多風傳媒報導

