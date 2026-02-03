主張量刑過重！日本前首相安倍晉三遇刺案 傳被告山上徹也擬提上訴

2022年7月8日，日本前首相安倍晉三在奈良市為參議院選舉助選演說時，遭凶嫌山上徹也以自製槍械近距離從背後射擊，胸部及頸部中彈，送醫後不治。 圖：截自推特@airi_deshi_555（資料照片）

[Newtalk新聞] 日本前首相安倍晉三於2022年7月8日在奈良市街頭助選演說時遭槍擊身亡案，45歲被告山上徹也於今年1月21日經奈良地方法院一審判處無期徒刑後，傳出對判決表示不服。日本放送協會（NHK）報導，山上徹也方面已決定提出上訴，預計於明天（4日）向大阪高等法院正式提起。

山上徹也被控於案發當天，使用自製槍枝近距離向正在公開演講的安倍開槍。導致安倍左胸及頸部中彈，送醫搶救後不治，享壽67歲。山上徹也當場遭警方逮捕，後被依殺人罪、違反《槍刀法》（包括發射罪）等多項罪名起訴。奈良地方法院在判決中認定其犯行手段極度危險、具有高度計畫性，且在公共場合行兇嚴重危害社會安全與民主秩序，採納檢方求刑，判處無期徒刑。

一審審理期間，山上徹也承認犯罪事實，但辯護團隊主張其犯案動機源於母親長期信仰舊統一教（世界和平統一家庭聯合會）導致巨額捐款、家道中落及家庭破碎的「宗教受害」背景，請求法院從輕量刑，最多判處20年以下有期徒刑，並對部分罪名主張不成立。法院雖承認其成長經歷不幸為事件遠因，但認為從對教團的怨恨轉為預謀殺人存在「邏輯飛躍」，個人背景對量刑影響有限，無法作為減刑主要理由。

山上徹也的辯護律師表示，將在上訴審中繼續爭辯量刑不當及相關罪名爭議，盼高等法院重新考量其人生經歷與犯案脈絡。山上徹也現羈押中，上訴程序預計將持續數年，此案持續引發日本社會對宗教團體監管、政治人物與特定信仰關係的相關討論。

