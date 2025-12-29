主張「台灣國」屬言論自由 內政部：非《社維法》規範範圍

內政部政務次長。 圖：行政院提供（資料照）

[Newtalk新聞] 行政院日前通過《社會秩序維護法》相關修正，引發部分在野陣營質疑政府藉由「散布仇恨言論」條款，形同實施「網路戒嚴」。對此，內政部政務次長馬士元今（29）日受訪時強調，相關說法並不正確，因為《社維法》本質上屬於行政處分，與刑事責任並不相同。

立法院內政委員會今日續審《住宅法》修正草案，內政部政務次長馬士元會前接受媒體聯訪。

馬士元說明，社會上常見的行政處分，包括亂丟菸蒂、違規停車等，都是屬於《社維法》規範範圍，而此次討論的內容也是同樣性質。他強調，《社維法》並非刑法，不涉及刑事追訴，也不是用來處理思想或言論問題。

針對外界關切「仇恨性言論」的界線，馬士元指出，國際上對於仇恨言論早有共通標準，例如在歐洲多國，公開宣揚納粹思想即被視為仇恨言論；同樣地，若主張以武力攻擊台灣，也屬於此類情形，屬行政處分的範疇。

至於是否會將「主張台灣國」視為「消滅中華民國」，馬士元表示，若僅是個人政治立場、認同或理念的表達，並不會構成《社維法》所規範的行為。無論是主張與中國統一，或是主張台灣獨立，只要屬於言論層次，都不在處罰範圍之內。

馬士元強調，只有在涉及以武力方式破壞國家主權，或實際行動危害國家安全時，才會進入刑法層次處理。他也比喻，不能因為收到一張交通罰單，就將其形容為「戒嚴」，相關說法過於誇大。

