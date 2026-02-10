主打低抽成！ Bolt號稱服務費低於20% 誘司機加入

台北市 / 綜合報導

Bolt叫車平台從歐洲崛起，服務涵蓋全球超過50個國家、600個城市，現在積極布局要跨足亞洲市場，去年底也正式進軍台灣。為了吸引更多駕駛加入，Bolt在台灣市場主打低抽成，平台服務費大約是車資百分之10到20，比Uber的百分之25更有優勢。旗下車多，服務提供快有效率，也更能符合消費者的需求。

Bolt官方頻道說：「Bolt，我們的辦公室可以讓我們完美地觀察，我們如何塑造城市的未來。」形象標榜國際化，叫車平台Bolt從歐洲崛起，積極佈局從歐美到非洲，現在要跨足亞洲市場。」

Bolt官方頻道說：「當您搭乘Bolt汽車，您始終與Bolt安全團隊同行。」Bolt來自愛沙尼亞，主要在英國營運，2013年推出線上叫車服務，服務涵蓋全球超過50國家600個城市，2025年底插旗台灣，成為佈局東亞市場的第一步。」

非當事多元計程車司機說：「你好歡迎上車請問你要到哪裡?」Bolt在台灣市場主打低抽成，平台服務費大約是為車資百分之10到20，相比Uber的百分之25更有優勢，也更能吸引司機加入。

行銷傳播認證協會理事長王福闓說：「既然消費者還是對於司機的數量是不足的時候，他或許就可以考量說，跟更多的一些比較小型的計程車行合作，那Bolt會希望說台灣會是一個據點，能夠把這個商業模式做起來。」現在隨著各種平台崛起，誰能最快提供服務以及折扣優惠，成為更重要的決勝點。

