主打天然原料！日本MUJI熱銷抗皺乳液「飄異味」 開放顧客全額退款

MUJI針對旗下熱銷新品「藥用亮白抗皺乳液」發布重要公告。（翻攝自日本無印良品官網）

日本知名品牌無印良品（MUJI）今（26日）針對旗下熱銷新品「藥用亮白抗皺乳液」（薬用リンクルブライト乳液）發布重要公告。由於該商品近期收到多起消費者反應「氣味不佳」或「有異味」，營運商良品計畫公司正式宣布，雖產品安全性無虞，但將針對感到不適的顧客提供全額退款服務。

日本《產經新聞》報導，無印良品解釋，該系列商品自2024年10月上市以來，主打「僅使用天然來源成分」。由於天然原料具備其原始氣味，會隨著收割時期、原料存放狀態的不同，導致每批次生產出的乳液在氣味上產生些微差異。

廣告 廣告

針對消費者的負面回饋，無印良品表示：「我們深切感受到產品未能符合顧客期待的責任。雖然每個人對香氣的感受存在主觀差異，但我們仍決定以最誠懇的態度面對。」

對於已購買並正在使用的消費者，官方強調，經過內部的嚴格調查與品質檢驗，該批次產品的成分穩定性與安全性均符合標準，對人體無害。若消費者在理解天然氣味特性的情況下願意繼續使用，品質上並無問題，不需擔心。

為了維護品牌商譽，無印良品宣布，若顧客對已購買的「藥用亮白抗皺乳液」氣味感到不滿意，無論剩餘份量多少，只要攜帶商品容器（含空瓶）至鄰近的日本無印良品門市，即可辦理退貨並退還全額商品款項。

更多鏡週刊報導

熟男耶誕夜激情「解鎖新姿勢」 下體啪一聲！腫成深紫色茄子

反統戰滲透！政院拍板將修法 立委赴中須許可「違者最高罰千萬」

超市收銀機當機！店員突宣布「整車免費」 顧客驚喜耶誕大禮瞬間全被拍