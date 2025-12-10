主打漢方女性調理 天一愛負責人等三人涉違反藥事法遭起訴

主打女性身體調理產品的天一愛公司近期遭北檢偵查起訴，原因是旗下多項產品涉嫌違反藥事法。檢方將公司負責人、營運長及行銷主管等3人依法起訴，並查扣311盒商品及聲請沒收166萬餘元犯罪所得。天一愛公司則發表聲明表示，涉案產品是由天一公司所研發生產，天一愛僅負責行銷，且已將涉案產品下架，對此，天一公司也跳出澄清，強調自己並未被起訴。

天一愛公司因有五款產品違反藥物法，遭檢方起訴。（圖／TVBS）

警方日前對天一愛本草生物科技有限公司執行搜索，出示搜索票要求開門配合，並查扣公司內的文件、櫃子上的產品以及工廠內存放的商品。天一愛公司主要鎖定作月子、小產或有調理需求的女性為客群，然而該公司遭人檢舉，指稱旗下「愛小月組合」的淨化精萃、養氣精萃及補身精萃，以及「月經調理組合」內的舒孅精萃及美妍精萃等5項產品違反法規。衛福部接獲檢舉後，對產品進行鑑定，判定其中的生化湯及十全大補湯基準方之加減方，屬於藥事法第6條第1款所定義的藥品。然而，天一愛公司並沒有申請藥品許可證的紀錄，依法不能販售這些產品。多個縣市衛生局前往稽查時，天一愛拒絕配合調查也不下架產品，且登記的公司地點找不到實際營運地，官網IP更被發現設在境外。

廣告 廣告

對於起訴一事，天一愛發表聲明表示，涉案產品是由天一公司於2011至2012年生產上市，都在天一愛成立之前。天一愛並未參與生產與研發，只有負責行銷及通路販售，且在知道可能違規後就將涉案產品下架，認為起訴結果不公平，將保留法律救濟權利。目前查看天一愛官網，相關產品已全數被下架。而被指控的天一公司也發表聲明反駁，表示生產的產品都有經過法規審核，並指出天一愛涉嫌的藥事法案件是因為對產品的行銷打廣告販售模式所致，強調自己並沒有被起訴。這些針對女性身體調養的產品要價上萬元，消費者可能花了大錢卻沒有效果。

《TVBS》新聞提醒您：

◎未經判決確定，應推定為無罪。

更多 TVBS 報導

袁惟仁肺發炎急送醫！醫示警：多次發生恐變「菜瓜布肺」

瘦瘦針越打越胖！38歲女副作用導致「壓力肥」 1類人當心

癌症重大突破！1種藥「治多種癌」奇蹟 腫瘤縮小了

運動教練經期不順…一診斷卵巢癌三期 醫呼籲做這檢查保下一代

