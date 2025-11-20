主打石虎柳丁！大苑子被踢爆「一顆都沒買」被罵爆

連鎖手搖飲大苑子於11月17日發布公告，表示「台灣鮮榨柳丁綠」即日起全面使用「石虎柳丁」，並以此作為宣傳影片主題。18日隨即遭長壽天然農場發文指出，農場未售出任何一顆有石虎標章的柳丁給大苑子，請消費者不要被騙。

長壽天然農場19日發表補充聲明，還原合作始末。農場表示，過去確實曾供應一般柳丁給大苑子，累計約50萬公斤，但從未以「石虎柳丁」名義對外宣傳。

今年10月21日，大苑子主動聯繫希望以「石虎柳丁」上架產品，農場說明石虎標章有規範不可混用來源，若要推廣應以限量正確方式呈現，大苑子當時表示接受。10月23日拍攝後，大苑子將採購量由20萬斤提高到25萬斤，農場因此推掉數個合作通路。

然而拍攝後大苑子未再聯繫，直到11月16日農場才得知大苑子已採購大量柳丁，但「輪不到本農場」，採購量還可能縮減。

農場決定不交貨以避免損失。11月18日大苑子在未合作情況下上架宣傳影片，內容拍攝於長壽天然農場並提及產銷履歷，造成外界誤導。

面對指控，大苑子19日晚間發布五點聲明。第一點認定「南投中寮等於石虎友善產區」，當地已有超過10組石虎守衛隊，只要支持南投中寮柳丁就是支持石虎友善土地。

大苑子表示自2017年起採購當地柳丁已超過300萬公斤，2024年向張鴻濱採購約4.5萬公斤，至今仍強烈表達採購意願。大苑子強調「未採購標章不等於未採購石虎柳丁」，訴求不在標章而在理念倡議，從未宣稱使用「石虎友善農作」標章。

拍攝果園目的是讓更多人看見南投中寮的努力。對於大苑子聲明，網友批評聲浪不斷。有網友表示「沒有標章就不是石虎柳丁」、「用石虎柳丁的名字，去石虎柳丁認證果園拍宣傳照，然後買其他中寮的柳丁」、「我在臺灣讀大學是不是都可以說我是臺灣大學的」、「硬拗實在有點牽強」。

據了解，石虎柳丁採用特殊栽種方式讓石虎棲息地受到保護，獲得農業部生多所的黑白石虎標章，有完整產銷履歷認證，每斤批發價可差到10元。ㄕ消保官表示尚未收到申訴，將進一步了解是否涉及廣告不實。

