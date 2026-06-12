主打美國製造卻被疑換殼？川普手機「T1 Phone」拆機結果全曝光

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[Newtalk新聞] 主打「美國製造」的T1 Phone，從發表後就被眼尖網友拿來和HTC U24 Pro相比，如今拆機結果讓質疑更有依據。美國總統川普家族企業旗下Trump Mobile電信推出這款手機後，外型與規格相似度一直引發討論，專家拆解後發現，T1 Phone幾乎可被視為U24 Pro的「換殼版」。





這次的鑑定相當徹底。iFixit取得T1 Phone媒體測試機後，不只動手拆解，還搭配CT掃描逐層比對，發現兩款手機的內部結構僅有少量更動。更具說服力的是，團隊直接把U24 Pro的主機板裝進T1 Phone的機身，手機照樣能開機運作，兩者硬體架構幾乎相同的事實，至此再無懸念。

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兩機並非毫無分別。T1 Phone的閃光燈位置經過挪動，揚聲器開孔也重新設計，電池則換成容量稍大的5,000mAh，產地在菲律賓，充電功率僅支援30W。零組件方面同樣有出入，T1 Phone的記憶體來自美光，U24 Pro用的則是SK海力士。





面對這場換殼風波與外界猜測兩款手機出自同一家ODM廠商的傳言，各方目前皆保持緘默。根據NBC的追蹤報導指出，無論是川普家族企業還是宏達電方面，至今均未對此番拆解結果與市場質疑做出任何公開回應。

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