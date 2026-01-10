主打育兒與長輩福利 何欣純拼市長端政策牛肉前進舊城區

台中市長選戰升溫，何欣純端政策牛肉前進舊城區。（林弘笙攝）

台中市長選戰提前開打，民進黨立委何欣純上周起展開「欣欣向榮」系列基層座談會，10日上午何欣純前往西區公館福德宮，主打育兒與長輩福利，提出公私立國中小營養午餐全面免費、生育津貼加倍等政策；針對日前曝光的國民黨最新內參民調，何欣純指出，有藍營人士跟她說，「是不是黨內部在打壓誰？」

何欣純10日上午先在西區公館福德宮，下午再到東區天皇宮。她表示，參選市長必須提早準備、端出方向明確的大政策，施政原則是「好的政策要延續，不好的政策要改進」，例如現行老人健保補助屬於正向措施，未來若當選市長將持續推動。

廣告 廣告

針對長輩福利，何欣純指出，敬老愛心卡制度同樣值得保留，但現行1000點的使用限制過多，導致「看得到、用不到」，未來將放寬計程車補助範圍並提高掛號費補助，讓愛心卡真正好用。至於營養午餐免費政策，何批評市長盧秀燕僅補助公立國中小「只做半套」，強調台中市的孩子不分公私立，私校學生的家庭也並非外界想像的富裕族群，基於兒童福利與少子化現況，政府應一視同仁，全額補助所有國中小學童的營養午餐費用，才能真正減輕家長負擔。

面對少子化挑戰，何欣純提出生育津貼「翻倍加倍」方案，現行第一胎、第二胎各2萬元，未來將調升為第一胎4萬元、第二胎6萬元、第三胎8萬元；此外，也主張普發現金照顧市民。她強調，相關福利政策將以《財政收支劃分法》修正後，台中市新增近300億元的統籌分配款作為財源支撐。

對於日前曝光的國民黨最新內參民調，顯示江啟臣對何欣純與楊瓊瓔具優勢。何欣純表示，任何數據都只能作為參考，但有藍營人士跟她說，「這分民調是不是黨內部在打壓某人？」藍營基層、支持者看得很模糊，這份民調的意義在哪裡，相關疑問仍應由國民黨對外說清楚。

【看原文連結】