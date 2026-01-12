主打輕薄手感與長續航 motorola edge 70台灣開賣

【記者趙筱文／台北報導】手機越做越大、越來越重，已經是不少消費者的共同抱怨。Motorola正式在台推出全新motorola edge 70，用「輕到159公克、薄到5.99mm」的設計，重新定義中高階手機的手感體驗。

edge 70最大亮點在於導入矽碳電池技術，在不犧牲電量的情況下，塞進4,800mAh電池，官方數據顯示最長可連續播放影片29小時，打破「電池大＝手機重」的既定印象。實際拿在手上，厚度甚至比不少旗艦機的鏡頭模組還薄，對長時間滑手機、通勤追劇的使用者來說相當有感。

廣告

規格方面，motorola edge 70搭載Snapdragon 7 Gen 4處理器，搭配6.7吋Extreme AMOLED螢幕，支援120Hz更新率與最高4,500 nits亮度，戶外使用依然清楚。續航之外，也支援68W快充與15W無線充電，日常使用不必為電量焦慮。

外型設計上延續edge系列一貫的美型與耐用取向，機身通過MIL-STD-810H軍規測試，同時具備IP68、IP69防塵防水等級，正面採用康寧大猩猩玻璃7i，搭配航空級鋁合金邊框，抗摔能力較前代提升。顏色則與PANTONE合作，推出「織綠Lily Pad」與「灰Gadget Grey」，背蓋帶有織品紋理，實用又不易沾指紋。

相機配置也不走妥協路線，後置雙5,000萬畫素主鏡頭與超廣角微距鏡頭，前鏡頭同樣為5,000萬畫素，並整合moto ai影像技術，主打「不用多調整也能拍好看」，鎖定日常拍照族群。

價格方面，motorola edge 70 12GB＋256GB組合建議售價為16,990元，定位介於入門旗艦與中階機之間。首波購機還搭配限時贈品，在台灣大哥大購買可獲125W快充組，於三創Moto Lounge或官方網路商店則加贈藍牙耳機。

4800mAh矽碳電池實現5.99mm纖薄機身與159公克輕盈手感。motorola提供

edge 70共有「織綠Lily Pad」與「灰Gadget Grey」兩色，建議售價為16,990元。motorola提供

