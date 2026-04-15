主打靜謐駕馭 勞斯萊斯推出全新雙座敞篷純電電動車

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（中央社英國哥德伍德14日綜合外電報導）英國廣播公司（BBC）報導，豪華轎車製造商勞斯萊斯汽車公司（Rolls-Royce Motor Cars）發布一款全新純電電動車，強調駕馭這款雙座敞篷車「幾乎沒有機械噪音」。

隸屬BMW集團的勞斯萊斯表示，這款名為Project Nightingale電動車僅將生產100輛，並於英國西薩塞克斯郡（West Sussex）的哥德伍德（Goodwood）總部手工打造，預計2028年開始交付。

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由於採用純電動力，勞斯萊斯表示這款車「幾乎沒有機械噪音」。

上個月，勞斯萊斯已取消原先承諾在2030年前全面轉向純電動車的計畫，並表示之後仍會繼續提供汽油引擎車款。

勞斯萊斯指出，Project Nightingale車長約5.76公尺，與旗下旗艦四門或五門房車「幻影」（Phantom）大致相同。

Project Nightingale將採用長車頭設計，呈現「魚雷式」外型，靈感來自1920年代的實驗車型（EX系列）以及裝飾藝術（Art Deco）時代風格。

勞斯萊斯執行長布朗里奇（Chris Brownridge）指出：「全球最挑剔的一些勞斯萊斯客戶要求我們打造最具雄心的作品。」

他說：「我們回應這個要求，將三項過去從未同時存在的元素結合在一起，亦即客製車身完全設計自由、強大且近乎無聲的純電動力系統，以及兼具力量與寧靜的敞篷駕駛體驗。」

布朗里奇還說，Project Nightingale是「當今勞斯萊斯所能達到的最奢華表現」。

雖未公開車價，但勞斯萊斯表示此車型定位介於其「私人委託創作」（Private Commission）與「專屬車身訂製」（Coachbuild）產品之間，市場估計價格分別超過50萬英鎊（新台幣2143萬元）與2000萬英鎊（新台幣8億5720萬元）。（編譯：徐睿承）1150415