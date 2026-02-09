主打「台灣製造」正台派 民進黨張銘祐、林子揚登記台北市議員初選

立委王義川(中)，陪同民進黨台北市中山大同區市議員參選人林子揚(右)、中正萬華區市議員參選人張銘祐(左)前來民進黨台北市黨部登記參選。(記者田裕華攝)

〔記者董冠怡／台北報導〕民進黨籍正國會台北市議員中正萬華擬參選人張銘祐、中山大同擬參選人林子揚，今天在綠委王義川的陪同下，在台北市黨部登記初選，主打「台灣製造」的正台派，強調台北值得更好的國際視野，接軌國際，而非侷限於和中國的雙城論壇，並要持續推動台灣國家正常化。

張銘祐表示，廿年前到台北落腳中正、萬華生活至今，參選不是過水或空降，出身基層，曾從事媒體、政治工作和社會運動，也從前總統陳水扁執政時期開始參與公共事務，協助推動台灣加入聯合國的倡議行動，強調「我是正台派」，更不怕被貼標籤，「深綠」對他而言代表的是民主的淬鍊，是最重要的徽章。有感於外交部長林佳龍持續推動台灣國家正常化，自己也有責任為台灣國家正常化及中正、萬華的未來奮鬥。

他認為，中正萬華有三成以上支持民進黨，這次參選大爆炸，大家的聲量都不小，登記參與初選雖然時間很短、需要很拚，在五選四之中，除了比別人更認真、勤走基層，也會以正台派凸顯自身價值，以台灣、民進黨和正常國家為榮，加上長年從基層到國際的經驗，就有辦法突破難關，受到民主聖地選民的肯定，「我是正牌台灣製造，拜託大家讓我出線，拿下台北市中正萬華關鍵一席。

林子揚指出，中山大同是他參與政治的故鄉，曾任前駐日代表謝長廷的幕僚，十多年來受到民進黨重點栽培，「我是全國唯一歷經行政院、總統府、外交部及僑委會歷練的議員擬參選人」，了解政府運作後，投入第一線為台灣發聲，可以說是十年磨一劍，承載著新文化與善的循環。希望未來能有機會進入市議會，發揮所長。

他認為，台北市一直以來著重雙城論壇，但把視野鎖在中國，帶來的卻是環台軍演，侷限了台北的國際地位，台北應與全世界接軌，舉辦國際論壇，「我走出去，不是為了離開，而是為了有一天能帶著世界的好走回來，也把中山大同和台灣的好帶出去」，拜託大家給年輕人一個機會。

