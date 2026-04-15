主打「愛家守護，Yes, I Do！」 杜文中誓言成為竹縣家庭最強後盾

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新竹縣議員參選人杜文中今（15）日公開響應縣府舉辦的「愛Fun行全家Easy Go—愛家闖關活動」，並發表「愛家宣言」，圖左為其太太姜文靜。(杜文中提供)

(觀傳媒桃竹苗新聞)【記者金祐妤/新竹報導】溫馨五月即將到來，新竹縣政府家庭教育中心將於 5 月 1 日（星期五）在竹北國民運動中心 4 樓盛大舉辦「愛Fun行全家Easy Go—愛家闖關活動」。長期關心地方基層與弱勢福利的新竹縣議員參選人杜文中，今（15）日公開響應此項深具意義的活動，並發表其「愛家宣言」。杜文中強調，此次參選的核心主軸正是「愛家守護，Yes, I Do！」，他誓言未來將從政策面落實對每一個家庭的具體守護。

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新竹縣政府家庭教育中心此次舉辦的「愛Fun行全家Easy Go」活動，旨在透過趣味闖關與體能挑戰，促進親子間的互動與親密感。杜文中表示，竹北是一個充滿活力的年輕城市，許多雙薪家庭面臨工作與育兒的雙重壓力，縣府舉辦此類活動不僅能舒緩家長壓力，更能建立正確的家庭教育觀念。「家庭是社會的基石，基石穩固，城市才有未來。」

針對此次競選主軸「愛家守護，Yes, I Do！」，杜文中指出，新竹縣是個充滿活力的移民城市，從育兒津貼、長照資源、公寓大廈暨社區的需求到毛小孩權益，每一環節都不容忽視；自己在基層服務多年，看見許多家庭在社會轉型中面臨的挑戰，杜文中強調，「守護」不應只是發生問題後的補救，而應該是事前資源的挹注與環境的優化。

杜文中的「愛家宣言」包含三大核心面向：完善安全守護：推動社區安全網與警政系統聯動，讓孩子在社區中安全成長。優化家庭資源：爭取更多如「愛Fun行」這類的親子共遊空間與教育課程，降低育兒焦慮。弱勢家庭關懷： 針對高風險或需要支持的「愛家」，建立更即時、更精準的社會福利通報與媒合機制。

新竹縣議員參選人杜文中今（15）日公開響應縣府舉辦的「愛Fun行全家Easy Go—愛家闖關活動」，圖為杜文中全家福。(杜文中提供)

聯合國自1994年起將每年5月15日訂定為「國際家庭日」，呼籲全球重視家庭的核心地位，杜文中也進一步呼籲鄉親，5 月 1 日當天帶著孩子一同前往竹北國民運動中心參與闖關，當每個家庭都能感受到被守護的溫暖，我們的社會才會有真正的笑容。