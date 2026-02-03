主打「100%台灣人」白皙溫柔氣質熟女！嫖客上門見泰女接客…老闆不認帳

記者陳弘逸／台北報導

台北呂姓男子前年花1.1萬租房，供應召集團從事性交易，更主打自接「100%台灣人」應召女還是白皙溫柔熟女，來吸引嫖客上門；去年遭警方盯上，循線逮到旗下的泰國籍應召女，此案因此曝光。呂男否認犯行，但辯詞未獲法官採信，被依共同犯圖利容留性交罪，處4個月有期徒刑，得易科罰金，可上訴。

判決指出，呂男2024年7月5日，花每月1.1萬元租金，曾租套房，並跟應召集團聯手開淫窟，上網到論壇刊登性交易，更主打自接「100%台灣人」應召女還是白皙溫柔熟女，來吸引嫖客上門。

呂男開張後，直到2025年3月20日警員為網路巡邏並佯裝為男客，進行聯繫，隨後循線逮到旗下的泰國籍應召女，此案因此曝光。

但呂男不否認租屋，但否認圖利容留性交，還辯稱，沒有聯絡過泰國小姐，也不知道賣淫情形，更沒有營利。

雖然泰國籍應召女也不認識呂男，但他曾租房屋，無償借用，讓人隨意出入使用，自己則對何人使用、要如何使用、有無維護環境清潔等，都不熟悉且不加聞問，跟常情違背。

另考量，呂男曾犯營利姦淫猥褻罪嫌，在2024年5月13日獲不起訴處分，且明知房屋不得作為容留女子與他人為性交以營利之場所，仍心存僥倖，隨意給毫無信任關係的人使用，因此，不採信他的說詞。

法官認為，呂男容任不具信任關係的人，容留女子與他人性交易，有害社會善良風氣，考量否認犯行，將他依共同犯圖利容留性交罪，處4個月有期徒刑，得易科罰金，可上訴。

