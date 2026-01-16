主打4耐！REDMI Note 15 Series暴力測試登場 AIoT新品同步亮相

記者李鴻典／台北報導

小米今（16）天舉行新品拍照會，現場上演暴力測試，宣布推出全新 REDMI Note 15 Series，其中，REDMI Note 15 Pro+ 5G 與 REDMI Note 15 Pro 5G 同步搭載 Note 系列最大容量電池，成為兼顧續航與效能的「耐用」最佳拍檔，透過全新感光元件與 AI Engine 深度運算加持，展現出色「耐拍」實力，在機身防護方面亦全面升級，兩款機型皆通過 SGS 整機高強度防護金標五星認證與 TÜV SÜD 南德五星長效防水品質認證，全系列亦通過 SGS 防震防摔測試，「耐拍、耐用、耐摔、耐水」一次到位，打造同級最強、最值得信賴的耐用代表。

REDMI Note 15 Pro+ 5G與REDMI Note 15 Pro 5G SGS整機高強度防護金標五星認證，具備優異的抗壓、抗摔與抗折能力。

小米REDMI Note 15 Series。

即日起至 2 月 9 日止，購買 REDMI Note 15 Pro+ 5G 與 REDMI Note 15 Pro 5G，可享新機直降新台幣 $1,000 元優惠及 HODA 晶石保護殼乙個，數量有限，送完為止；購買 REDMI Note 15 5G 與 REDMI Note 15，則加贈 REDMI Buds 8 Lite，數量有限，送完為止。同場加映多款人氣 AIoT 新品，包括 REDMI Buds 8 Lite、Xiaomi 纖薄磁吸行動電源 5000 15W 以及米家智慧音頻眼鏡。

REDMI Note 15 Series 共推出四款機型。 REDMI Note 15 Pro+ 5G 與 REDMI Note 15 Pro 5G 主打全新 2 億畫素超清晰相機，首發搭載1/1.4 吋感光元件，支援 2 倍、4 倍光學級無損變焦與全新 AI Engine，涵蓋 23mm 至 92mm 多焦段拍攝； REDMI Note 15 5G 搭載 1.08 億畫素 OIS 超清晰相機，REDMI Note 15 則結合多項 AI 影像功能，讓通勤、旅遊或隨手紀錄都能輕鬆拍出清晰動人畫面。

REDMI Note 15 Pro+ 5G與REDMI Note 15 Pro 5G主打全新2億畫素超清晰相機。

續航方面，REDMI Note 15 Pro+ 5G 與 REDMI Note 15 Pro 5G 分別配備 6500mAh 與 6580mAh 矽碳負極高效能電池，為 Note 系列最大電量，其中 REDMI Note 15 Pro+ 5G 支援 100W 極速快充，兩款皆具備反向快充功能；REDMI Note 15 5G 與 REDMI Note 15 提供最高 6000mAh 電量與快速充電支援。

REDMI Note 15 Pro 5G為Note系列最大電量，其中REDMI Note 15 Pro+ 5G支援100W極速快充，兩款皆具備反向快充功能。

防水耐摔「小金剛」實力在此刻全面展現。REDMI Note 15 Pro+ 5G 與 REDMI Note 15 Pro 5G 具備 IP68 防塵防水等級，並通過 TÜV SÜD 南德五星長效防水品質認證，全系列更搭載 AI 濕手觸控 2.0，即使在雨水、汗水或潮濕環境下操作，仍能維持精準靈敏的觸控表現，不受塵土與水氣影響。

REDMI Note 15 Pro+ 5G與REDMI Note 15 Pro 5G通過TÜV SÜD 南德五星長效防水品質認證。

耐用性方面，REDMI Note 15 Pro+ 5G 與 REDMI Note 15 Pro 5G 通過 SGS 整機高強度防護金標五星認證，具備優異的抗壓、抗摔與抗折能力，並通過最高 2.5 公尺跌落測試。高強度內部結構可有效吸收衝擊，螢幕則採用 Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 強化玻璃，大幅提升耐刮與抗摔表現。

小米REDMI Note 15 Series新品拍照會，現場上演暴力測試。

REDMI Note 15 Pro+ 5G與REDMI Note 15 Pro 5G螢幕採用 Corning® Gorilla® Glass Victus® 2強化玻璃，現場直接爆擊。

REDMI Note 15 Pro+ 5G 首度將 iPASS 一卡通虛擬卡功能整合至 Google 錢包™，不援大眾運輸使用情境，也同步涵蓋多元日常支付場景，進一步拓展行動支付的應用廣度，強化智慧型手機在生活中的實用價值。

REDMI Note 15 Pro+ 5G首度將iPASS一卡通虛擬卡功能整合至Google錢包™。

REDMI Note 15 Pro+ 5G 搭載 Snapdragon® 7s Gen 4 處理器，採用台積電 4nm 製程與 1+3+4 核心配置，並首次導入冰封循環冷泵設計，散熱面積高達 5,228 mm²。

REDMI Note 15 Pro+ 5G。

REDMI Note 15 Pro 5G 則搭載 MediaTek Dimensity 7400-Ultra 處理器，同樣採用台積電 4nm 製程與八核心 CPU 架構，在影像處理與多工運算上展現優異效能，讓各種應用隨開即用、操作順暢。

REDMI Note 15 5G 配備 Snapdragon® 6 Gen 3 處理器，能穩定應付長時間通勤、社群瀏覽與影音串流。

REDMI Note 15 則搭載 MediaTek Helio G100-Ultra 處理器，提供流暢的多媒體處理能力，滿足日常影音娛樂需求。

REDMI Note 15 Series 上市資訊

REDMI Note 15 Pro+ 5G 提供摩卡棕、玄夜黑以及冰川藍三種款式，擁有 12GB + 512GB 及 12GB + 256GB 容量版本，售價分別為新台幣 $13,999 元 及 $12,999 元；

REDMI Note 15 Pro 5G 提供鈦空金、玄夜黑、冰川藍以及煙霞紫四種款式，擁有 12GB + 512GB 及 12GB + 256GB，售價分別為新台幣 $11,999 元及 $10,999 元；

REDMI Note 15 Pro 5G。

REDMI Note 15 5G 提供冰川藍、玄夜黑以及煙霞紫三種款式，擁有 8GB +256 GB 及 6GB + 128 GB，售價分別為新台幣 $9,999 元及 $8,999 元；

REDMI Note 15 提供冰川藍、玄夜黑、羅蘭紫、以及青森綠四種款式，擁有 8GB +256 GB 及 6GB + 128 GB，售價分別為新台幣 $6,999 元及 $5,999 元。

REDMI Note 15。

REDMI Note 15 Series 好禮活動優惠一次看

上市首購優惠：自 1 月 16 日上午 10:30 起至 2 月 9 日止，至小米商城 mi.com、蝦皮商城小米旗艦店、PChome 24h 購物小米旗艦館、momo 購物網小米旗艦館、Yahoo 購物中心小米旗艦館、東森購物網小米旗艦館、7-ELEVEN i 預購小米旗艦館、全台小米之家購買 REDMI Note 15 Pro+ 5G 與 REDMI Note 15 Pro 5G，可享新台幣 $1,000 元直降優惠及 HODA 晶石保護殼乙個；購買 REDMI Note 15 5G 與 REDMI Note 15，即贈 REDMI Buds 8 Lite。（數量有限，送完為止）

REDMI持續以「小金剛」精神，為用戶打造兼具耐用性與高效能的日常全方位體驗。

電信通路限定好禮：於台灣大哥大購買 REDMI Note 15 Pro與REDMI Note 15 即可獲得 Xiaomi 隨行水杯，於遠傳電信與台灣大哥大購買 REDMI Note 15 Series 登入抽香港來回機票。（數量有限,送完為止）

小米之家體驗好禮：於 1 月 16 日至 2 月 9 日期間，前往小米之家台北信義威秀店、台北西門町店、台北美麗華店、台中一中店、高雄夢時代授權店參與體驗活動，即可獲得 Xiaomi 精美禮物。（數量有限，送完為止）

REDMI Buds 8 Lite 混合式主動降造耳機 隨時還原現場音質 沉浸每一刻聆聽體驗

人氣 AIoT 新品 REDMI Buds 8 Lite 不但能夠混合式主動降噪，更擁有 42db 旗艦級主動降噪，在環境吵雜時自動遮蓋不必要的雜訊，讓用戶能在最沉浸的狀態下享受音樂帶來的愉悅感，若今天有工作需求需要緊急通話，REDMI Buds 8 Lite 的雙麥克風 AI 通話降噪，透過小米耳機 App 將軟體以及硬體聯手搭檔，對外界噪音進行處理，即使在戶外突然有重要消息需要處理，也能完美傳遞訊息不被雜音掩蓋。

REDMI Buds 8 Lite能夠混合式主動降噪，擁有42db旗艦級主動降噪。

REDMI Buds 8 Lite 在耐用方面同時擁有單次充電 8小時，充電盒充電 36 小時超長續航力以及快速充電，充電 10 分鐘即可享受 2 小時的音樂時光，不論到哪都能有好聲音相伴，讓音樂成為耳機裡的好夥伴。REDMI Buds 8 Lite 提供雲棉白、海浪藍以及迷霧黑三種顏色選擇，售價為新台幣 $519 元。

REDMI Buds 8 Lite。

首發 3C 認證 Xiaomi 纖薄磁吸行動電源 5000 15W 輕巧隨行隨時補電

小米首款通過 3C 認證行動電源正式登場，通過多項強化安全測試，保障行動電源使用安全性，愛旅行的用戶從此不必孤單上機，Xiaomi 纖薄磁吸行動電源 5000 15W能夠攜帶登機，在長途飛行抵達目的地急需用電的危急時刻，成為最好的救援隊長，幫助旅客安心旅行。

Xiaomi纖薄磁吸行動電源5000 15W。

同時，電池本身搭載小米自研矽碳負極高效能電池，機身僅有 6 毫米電池容量卻高達 5000mAh，最高支援 15W 無線充電以及 22.5W 有線充電，輕薄又大電量的設計，就連使用 iPhone 的用戶也能夠完美適配。Xiaomi 纖薄磁吸行動電源 5000 15W提供冰川銀一種顏色，售價為新台幣 $1,299 元。

小米首款通過3C認證行動電源正式登場，通過多項強化安全測試，保障行動電源使用安全性。

米家智慧音頻眼鏡 科技時尚便利生活全面升級

輕巧耐用又充滿智慧的米家智慧音頻眼鏡，以 27.6g 的整機超輕巧重量，搭配 5mm 的纖細鏡腳，採用 NCVM 奈米真空鍍膜細膩工藝，掌握時尚的同時，功能更是驚艷全場，語音通話功能同時擁有 4Mic 智慧降噪，4.5m/s 抗風聲，即使在逆風中行走也能聽清楚電話中的聲音，此外，米家智慧音頻眼鏡更支援錄音功能，只要長按鏡腳就能開啟現場錄音，隨時錄音隨時存檔，方便好操作更加快紀錄效率。

米家智慧音頻眼鏡，以27.6g整機超輕巧重量，搭配5mm纖細鏡腳。

在裝置串聯上，米家智慧音頻眼鏡同樣準確快速，支援 Google 快速配對，更支援米家眼鏡 App 操作以及雙設備連接，多方串聯使效率隨時在線，米家智慧音頻眼鏡更提供快速充電，10 分鐘的時間，就能使用 4 小時。

米家智慧音頻眼鏡提供混合眉架款、金屬飛行員款以及深空鈦款三種款式，混合眉架款及金屬飛行員款售價為新台幣 $4,999 元，深空鈦款售價為新台幣 $5,999 元。

