主打4耐！REDMI Note 15 Series暴力測試登場 AIoT新品同步亮相
記者李鴻典／台北報導
小米今（16）天舉行新品拍照會，現場上演暴力測試，宣布推出全新 REDMI Note 15 Series，其中，REDMI Note 15 Pro+ 5G 與 REDMI Note 15 Pro 5G 同步搭載 Note 系列最大容量電池，成為兼顧續航與效能的「耐用」最佳拍檔，透過全新感光元件與 AI Engine 深度運算加持，展現出色「耐拍」實力，在機身防護方面亦全面升級，兩款機型皆通過 SGS 整機高強度防護金標五星認證與 TÜV SÜD 南德五星長效防水品質認證，全系列亦通過 SGS 防震防摔測試，「耐拍、耐用、耐摔、耐水」一次到位，打造同級最強、最值得信賴的耐用代表。
即日起至 2 月 9 日止，購買 REDMI Note 15 Pro+ 5G 與 REDMI Note 15 Pro 5G，可享新機直降新台幣 $1,000 元優惠及 HODA 晶石保護殼乙個，數量有限，送完為止；購買 REDMI Note 15 5G 與 REDMI Note 15，則加贈 REDMI Buds 8 Lite，數量有限，送完為止。同場加映多款人氣 AIoT 新品，包括 REDMI Buds 8 Lite、Xiaomi 纖薄磁吸行動電源 5000 15W 以及米家智慧音頻眼鏡。
REDMI Note 15 Series 共推出四款機型。 REDMI Note 15 Pro+ 5G 與 REDMI Note 15 Pro 5G 主打全新 2 億畫素超清晰相機，首發搭載1/1.4 吋感光元件，支援 2 倍、4 倍光學級無損變焦與全新 AI Engine，涵蓋 23mm 至 92mm 多焦段拍攝； REDMI Note 15 5G 搭載 1.08 億畫素 OIS 超清晰相機，REDMI Note 15 則結合多項 AI 影像功能，讓通勤、旅遊或隨手紀錄都能輕鬆拍出清晰動人畫面。
續航方面，REDMI Note 15 Pro+ 5G 與 REDMI Note 15 Pro 5G 分別配備 6500mAh 與 6580mAh 矽碳負極高效能電池，為 Note 系列最大電量，其中 REDMI Note 15 Pro+ 5G 支援 100W 極速快充，兩款皆具備反向快充功能；REDMI Note 15 5G 與 REDMI Note 15 提供最高 6000mAh 電量與快速充電支援。
防水耐摔「小金剛」實力在此刻全面展現。REDMI Note 15 Pro+ 5G 與 REDMI Note 15 Pro 5G 具備 IP68 防塵防水等級，並通過 TÜV SÜD 南德五星長效防水品質認證，全系列更搭載 AI 濕手觸控 2.0，即使在雨水、汗水或潮濕環境下操作，仍能維持精準靈敏的觸控表現，不受塵土與水氣影響。
耐用性方面，REDMI Note 15 Pro+ 5G 與 REDMI Note 15 Pro 5G 通過 SGS 整機高強度防護金標五星認證，具備優異的抗壓、抗摔與抗折能力，並通過最高 2.5 公尺跌落測試。高強度內部結構可有效吸收衝擊，螢幕則採用 Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 強化玻璃，大幅提升耐刮與抗摔表現。
REDMI Note 15 Pro+ 5G 首度將 iPASS 一卡通虛擬卡功能整合至 Google 錢包™，不援大眾運輸使用情境，也同步涵蓋多元日常支付場景，進一步拓展行動支付的應用廣度，強化智慧型手機在生活中的實用價值。
REDMI Note 15 Pro+ 5G 搭載 Snapdragon® 7s Gen 4 處理器，採用台積電 4nm 製程與 1+3+4 核心配置，並首次導入冰封循環冷泵設計，散熱面積高達 5,228 mm²。
REDMI Note 15 Pro 5G 則搭載 MediaTek Dimensity 7400-Ultra 處理器，同樣採用台積電 4nm 製程與八核心 CPU 架構，在影像處理與多工運算上展現優異效能，讓各種應用隨開即用、操作順暢。
REDMI Note 15 5G 配備 Snapdragon® 6 Gen 3 處理器，能穩定應付長時間通勤、社群瀏覽與影音串流。
REDMI Note 15 則搭載 MediaTek Helio G100-Ultra 處理器，提供流暢的多媒體處理能力，滿足日常影音娛樂需求。
REDMI Note 15 Series 上市資訊
REDMI Note 15 Pro+ 5G 提供摩卡棕、玄夜黑以及冰川藍三種款式，擁有 12GB + 512GB 及 12GB + 256GB 容量版本，售價分別為新台幣 $13,999 元 及 $12,999 元；
REDMI Note 15 Pro 5G 提供鈦空金、玄夜黑、冰川藍以及煙霞紫四種款式，擁有 12GB + 512GB 及 12GB + 256GB，售價分別為新台幣 $11,999 元及 $10,999 元；
REDMI Note 15 5G 提供冰川藍、玄夜黑以及煙霞紫三種款式，擁有 8GB +256 GB 及 6GB + 128 GB，售價分別為新台幣 $9,999 元及 $8,999 元；
REDMI Note 15 提供冰川藍、玄夜黑、羅蘭紫、以及青森綠四種款式，擁有 8GB +256 GB 及 6GB + 128 GB，售價分別為新台幣 $6,999 元及 $5,999 元。
REDMI Note 15 Series 好禮活動優惠一次看
上市首購優惠：自 1 月 16 日上午 10:30 起至 2 月 9 日止，至小米商城 mi.com、蝦皮商城小米旗艦店、PChome 24h 購物小米旗艦館、momo 購物網小米旗艦館、Yahoo 購物中心小米旗艦館、東森購物網小米旗艦館、7-ELEVEN i 預購小米旗艦館、全台小米之家購買 REDMI Note 15 Pro+ 5G 與 REDMI Note 15 Pro 5G，可享新台幣 $1,000 元直降優惠及 HODA 晶石保護殼乙個；購買 REDMI Note 15 5G 與 REDMI Note 15，即贈 REDMI Buds 8 Lite。（數量有限，送完為止）
電信通路限定好禮：於台灣大哥大購買 REDMI Note 15 Pro與REDMI Note 15 即可獲得 Xiaomi 隨行水杯，於遠傳電信與台灣大哥大購買 REDMI Note 15 Series 登入抽香港來回機票。（數量有限,送完為止）
小米之家體驗好禮：於 1 月 16 日至 2 月 9 日期間，前往小米之家台北信義威秀店、台北西門町店、台北美麗華店、台中一中店、高雄夢時代授權店參與體驗活動，即可獲得 Xiaomi 精美禮物。（數量有限，送完為止）
REDMI Buds 8 Lite 混合式主動降造耳機 隨時還原現場音質 沉浸每一刻聆聽體驗
人氣 AIoT 新品 REDMI Buds 8 Lite 不但能夠混合式主動降噪，更擁有 42db 旗艦級主動降噪，在環境吵雜時自動遮蓋不必要的雜訊，讓用戶能在最沉浸的狀態下享受音樂帶來的愉悅感，若今天有工作需求需要緊急通話，REDMI Buds 8 Lite 的雙麥克風 AI 通話降噪，透過小米耳機 App 將軟體以及硬體聯手搭檔，對外界噪音進行處理，即使在戶外突然有重要消息需要處理，也能完美傳遞訊息不被雜音掩蓋。
REDMI Buds 8 Lite 在耐用方面同時擁有單次充電 8小時，充電盒充電 36 小時超長續航力以及快速充電，充電 10 分鐘即可享受 2 小時的音樂時光，不論到哪都能有好聲音相伴，讓音樂成為耳機裡的好夥伴。REDMI Buds 8 Lite 提供雲棉白、海浪藍以及迷霧黑三種顏色選擇，售價為新台幣 $519 元。
首發 3C 認證 Xiaomi 纖薄磁吸行動電源 5000 15W 輕巧隨行隨時補電
小米首款通過 3C 認證行動電源正式登場，通過多項強化安全測試，保障行動電源使用安全性，愛旅行的用戶從此不必孤單上機，Xiaomi 纖薄磁吸行動電源 5000 15W能夠攜帶登機，在長途飛行抵達目的地急需用電的危急時刻，成為最好的救援隊長，幫助旅客安心旅行。
同時，電池本身搭載小米自研矽碳負極高效能電池，機身僅有 6 毫米電池容量卻高達 5000mAh，最高支援 15W 無線充電以及 22.5W 有線充電，輕薄又大電量的設計，就連使用 iPhone 的用戶也能夠完美適配。Xiaomi 纖薄磁吸行動電源 5000 15W提供冰川銀一種顏色，售價為新台幣 $1,299 元。
米家智慧音頻眼鏡 科技時尚便利生活全面升級
輕巧耐用又充滿智慧的米家智慧音頻眼鏡，以 27.6g 的整機超輕巧重量，搭配 5mm 的纖細鏡腳，採用 NCVM 奈米真空鍍膜細膩工藝，掌握時尚的同時，功能更是驚艷全場，語音通話功能同時擁有 4Mic 智慧降噪，4.5m/s 抗風聲，即使在逆風中行走也能聽清楚電話中的聲音，此外，米家智慧音頻眼鏡更支援錄音功能，只要長按鏡腳就能開啟現場錄音，隨時錄音隨時存檔，方便好操作更加快紀錄效率。
在裝置串聯上，米家智慧音頻眼鏡同樣準確快速，支援 Google 快速配對，更支援米家眼鏡 App 操作以及雙設備連接，多方串聯使效率隨時在線，米家智慧音頻眼鏡更提供快速充電，10 分鐘的時間，就能使用 4 小時。
米家智慧音頻眼鏡提供混合眉架款、金屬飛行員款以及深空鈦款三種款式，混合眉架款及金屬飛行員款售價為新台幣 $4,999 元，深空鈦款售價為新台幣 $5,999 元。
更多三立新聞網報導
響應貨物稅新制！聯強調降DJI售價、最高達14% 優惠品項一次看
台灣大辦5G抽這7國雙人旅遊 遠傳推大雙網加掛「影音絕配」方案
OPPO推萬元價位A6系列 用入門機款挑戰中高階規格？
推動AI眼鏡應用創新 HTC展開VIVE Eagle AI Glasses開發者徵件計畫
其他人也在看
胡瓜被指漲價才續約《綜藝大集合》？冷笑曝真相：儘量用錢侮辱我
胡瓜與民視的合約問題備受關注，日前傳出他回歸《綜藝大集合》主持，16日出席《週末最強大》記者會時，他無奈表示從沒講過不主持《綜藝大集合》，只是合約到了。而外傳是因價碼談不攏，胡瓜也忍不住說：「盡量用錢來侮辱我，但問題就是沒有簽啊。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 6
張文決裂家人自我封閉 疑遭怒斥「廢材」成墜魔關鍵
去年12月19日在台北車站、捷運中山站製造隨機殺人案，造成3死11傷後墜樓身亡的27歲張文，檢方偵結認定為孤狼犯案。調查顯示，張文生長於高知識水準家庭，父親曾在他當志願役時怒罵「你就是個廢材」，這6個字疑似成為他徹底自我封閉、墜入魔道的導火線。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 79
台灣夜市小吃很危險！醫示警「３類食物」盡量別吃：它被列為第一類致癌物
台灣美食文化豐富多元，從夜市小吃到手搖飲料，各式各樣的選擇滿足了民眾的味蕾需求。然而，在享受美食的同時，健康風險也悄然而至。減重專科醫師陳威龍分享，醫師們從不碰觸３大類食物，包括油炸食物、含糖飲料及加食尚玩家 ・ 6 小時前 ・ 82
89歲連戰罹癌＋中風！媳婦親揭「最新病況」全說了
政治中心／綜合報導連戰次子連勝武的妻子路永佳，近期經常在社群平台分享生活點，夫妻倆婚姻長跑16年，並在今（14）日一同出席公益新書發表會，過程中談及身為公公的國民黨前主席連戰，由於他已89歲，過去又罹患攝護腺癌、發生小中風等狀況，外界也十分好奇他健康狀態，對此路永佳也曝光了公公的身體現況。民視 ・ 1 天前 ・ 350
稱對岸只打台北、打賴清德！陳玉珍「我本就不是台灣人」她爆美智庫嚇壞
國民黨立委陳玉珍強推法案，反紫光奇遊團成員許美華指出，美國智庫友人拜訪陳玉珍，想了解她對兩岸關係的看法，沒想到陳玉珍說，「她不擔心中共打過來，因為中共討厭台獨、討厭賴清德，對岸只會打台北打賴清德，不會打金門」，還直言「我是福建人，我本來就不是台灣人」，令人傻眼。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 450
傳「停賣蛋撻」網友罵翻！ 肯德基揭真相：我認輸...
台灣肯德基最暢銷的餐點原味葡式蛋撻深獲民眾喜愛，未料業者昨（15日）突然公告，聲稱賣了28年的經典原味蛋撻即將正式走入歷史，讓許多網友傻眼，有些人直呼不能接受，有些人則是反感這樣的負面行銷方式。肯德基今（16日）上午正式說明，證實了所謂停賣蛋撻的背後原因。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 3
國旅不只墾丁慘兮兮？這觀光勝地旅客暴跌600萬人次 作家揭原因：大量民宿認賠轉賣
台灣國旅近年來被認為消費過高，越來越多人寧願買機票出國旅遊，也不願待在國內觀光，其中墾丁旅遊最常被人詬病，繼113年跌破214萬人次後，114年數據續創低點，僅剩213.9萬人次，正式進入「200萬人次保衛戰」。對此，作家漂浪島嶼在臉書發文表示，國旅低迷情況不只墾丁，連這一處風景勝地過往1年破千萬人到訪，如今觀光人次直接腰斬600多萬人。近年國旅花費價......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 101
陳亭妃打一場必敗的仗？ 董智森：台南不是票多的贏喔
民進黨台南市長初選民調結果將在15日出爐，參選的立委陳亭妃14日呼籲大家好好休息，等待中央黨部開封民調資料。媒體人董智森質疑這次初選機制，認為即使陳亭妃票數領先，也不代表一定能出線，並指出反賴清德的民意其實超乎外界想像。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 237
陳亭妃初選勝出打臉賴清德？郭正亮揭民進黨算盤：謝龍介會難選很多
民進黨2026台南市長初選民調結果今（15）日正式出爐，最終由立委陳亭妃以平均60.8557% 的支持度，擊敗立委林俊憲的58.1630%，將代表民進黨角逐下屆台南市長。對此，前立委郭正亮在節目《大新聞大爆卦》表示，陳亭妃在初選出線也意味著國民黨立委謝龍介難選了，因為林俊憲的票不會跑，而陳亭妃的票比較容易有移動。民進黨台南市長初選最終由陳亭妃勝出，原先外界......風傳媒 ・ 18 小時前 ・ 79
一天吃水煮蛋「4~6顆」最營養 醫：蛋黃是關鍵核心！
家醫科醫師李思賢透露，門診中經常聽到患者自豪表示早餐會吃一顆水煮蛋，他總是笑著回應「很好」，但內心其實想提醒患者可以再多吃一些。李思賢指出，雞蛋堪稱自然界的超級蛋白質來源，每天攝取4至6顆都在可接受範圍內，單吃一顆其實遠遠不足。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 35
比蘇聯入侵阿富汗時還慘 北約：俄每月陣亡逾2萬人根本無法持續
[Newtalk新聞] 北約秘書長呂特（Mark Rutte）稍早將俄羅斯入侵烏克蘭與昔日導致蘇聯崩解的入侵阿富汗做對比，指出俄羅斯在這場侵略戰爭每個月陣亡人數就超過2萬人，比侵略阿富汗9年陣亡的總人數（1.5萬人）還要多，根本難以持續。 曾經領導共產世界與美國為主的西方國家對峙數十年的蘇聯，之所以最終崩解，原因之一是侵略阿富汗耗費太多人力物力，卻徒勞無功。 《商業內幕》（The Business Insider）報導，呂特13日在布魯塞爾的一個論壇上告訴歐洲議會的議員們，「目前，由於烏克蘭的防禦，俄羅斯軍隊正遭受大量士兵的傷亡，」隨著戰爭的持續，每月有20,000至25,000名士兵陣亡。「我說的不是重傷，而是陣亡。」 呂特將俄羅斯入侵烏克蘭的驚人折損與1979年蘇聯入侵阿富汗相提並論。上個世紀，在長達九年多的時間裡，蘇聯估計有15,000名士兵陣亡。「現在他們（俄軍）一個月就損失這麼多甚至更多，所以這對他們來說也是不可持續的。」 報導指出，俄羅斯尚未公佈官方傷亡數字，但烏克蘭和西方的估計描繪了一幅對莫斯科而言十分嚴峻的景象。 英國國防部昨（14）日發布的一份情報更新報告稱，自近四年新頭殼 ・ 1 天前 ・ 146
薑放太久發芽吃了會中毒？食藥署公布正解 點名「1情況」要當心
買了新鮮食材回家，如果放了一段時間沒有煮，不是發霉爛掉，就是開始發芽了。如果不小心把薑放太久長出新芽，傳言吃了之後可能會中毒，這種說法正確嗎？對此，食藥署解答了。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
周杰倫出戰澳網「8歲兒陪進場意外入鏡」！ 網誇超帥：像昆凌
周杰倫14日參加澳網「一分大滿貫」表演賽，雖然遭對手賞ACE球，「連球都摸不到」就光速落敗，但依舊掀起滿滿話題。當他走入球場時，妻子昆凌陪伴在側，鏡頭也意外捕捉到8歲兒子Romeo的身影。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 23
讓台美關稅降至15％！他點名「2大功臣」狂讚 藍白唱衰被嗆爆
台美對等關稅確定了！不僅關稅降至15％不疊加，享232「最惠國待遇」，與日、韓、歐盟齊平，還達成擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係等四大目標。消息一出，談判團隊立刻被讚爆，而先前藍白唱衰台灣關稅的行徑，也受到了檢視。對此，東吳大學政治系副教授陳方隅今（16）日就直接開嗆藍白，「不知道這些人接下來會講什麼？」三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 258
陳亭妃出線民進黨穩了？藍議員搖頭「難關正要開始」：初選這事已重傷綠營
民進黨台南、高雄初選結果先後出爐，分別由立委陳亭妃、賴瑞隆出線，在台南市部分，被視為總統賴清德嫡系子弟兵的立委林俊憲，最終以2.69％差距落敗；國民黨議員鍾沛君分析，雖然民進黨過往在初選結束後都能快速調整、團結，但這次狀況完全不同，「真正的難關正要開始」。鍾沛君在《57爆新聞》節目中指出，在過往的初選中，民進黨都能在結果出爐後快速癒合，但這次台南市卻稍有......風傳媒 ・ 3 小時前 ・ 62
34歲梁云菲認「已切除子宮」！ 痛到失控爆哭：我是不完整的女人嗎？
「國光女神」梁云菲16日公開一段手術紀錄影片，坦言因罹患子宮肌腺瘤，長期承受經期大量出血與劇烈疼痛，在評估自身狀況與人生規劃後，決定切除子宮。影片中包含她痛到落淚、在病床上哭泣的畫面，對她來說，是一段身心都相當煎熬的過程。姊妹淘 ・ 2 小時前 ・ 3
政府發錢！16歲以上就能登記「運動幣」看比賽、買球鞋都能用
為落實全民運動政策目標，運動部正式宣布，自民國115年起，將原本的「青春動滋券」轉型為「運動幣」。此次政策擴大發放對象至年滿16歲以上（民國99年1月1日以前出生）60萬份，每份面額500元，邀請全民健康2.0 ・ 6 小時前 ・ 9
母女愛囤紙箱！2人都罹患血癌 她警告：含一級致癌物
營養師黃品瑄表示，曾有一對母女因長期於家中囤放劣質紙箱，結果兩人一同罹患白血病。她提醒，品質不良的紙箱在製作過程中使用含甲醛的膠水、油墨，長期吸入對身體健康威脅不小。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 16
黃國昌「被問到傅崐萁」激動拍桌！華府智庫圈嚇壞
政治中心／李汶臻報導台灣民眾黨主席黃國昌日前率團快閃美國3天後，返台隨即召開記者會、開噴賴政府拋出的1.25兆特別預算中「我國對美軍購只需3千億」，有關說法引發熱議。但美國在台協會（AIT）似乎拒絕為黃國昌背書，馬上跳出來重申支持「台灣1.25兆元國防特別預算」立場。對此，科技專家許美華就直言「AIT這次真的對黃國昌很火大！」，並加碼抖出過去有訪台跟黃國昌見面的華府智庫美國友人，委婉詢問她「黃國昌這人是不是哪裡怪怪的？」，透露美方友人詢問黃國昌一件事，被對方「起乩式反應」嚇壞。民視 ・ 1 天前 ・ 110
黃國昌回台灣說一堆543！他驚見「美方1舉動」：美國真的對黃國昌很不爽
民眾黨主席黃國昌日前率團訪問華府，14日清晨返台召開記者會，並稱1.25兆特別預算但對美軍購僅有3000多億。不過此一說法則是遭到國防部駁斥，美國在台協會（AIT）昨晚發聲打臉黃國昌。此外，政治工作者周軒也觀察到台灣時間15日凌晨美國媒體的兩則報導，讓他直呼「美國大概真的對黃國昌很不爽」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 306