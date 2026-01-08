主持中共中央政治局常委會議 習近平：錨定「十五五」戰略任務

中共中央政治局常務委員會今（8）日召開全天會議，期間聽取各單位工作匯報，總書記習近平主持會議並發表談話。習近平指出，錨定「十五五」時期經濟社會發展的重大戰略任務，統一意志、形成合力，共同推動各領域工作，努力實現良好開局。樹立並實踐正確政績觀，堅持為人民出政績、實行出政績。加強黨組自身建設，認真履行全面從嚴治黨主體責任，實際增強自我革命的自覺性堅定性。

中共總書記習近平。（資料照／中天新聞）

根據《新華社》報導，會議中強調，今年是中國共產黨成立105週年，是「十五五」開局之年。全國人大常委會、國務院、全國政協、最高人民法院、最高人民檢察院黨組要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大和二十屆歷次全會精神，認真落實四中全會部署，堅持黨中央集中統一領導，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，始終在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致，不折不扣把黨中央各項決策部署落到實處。

習近平提到今年是「十五五」開局之年。（圖／新華社）

會議中還提到，要錨定「十五五」時期經濟與社會發展的重大戰略任務，統一意志、形成合力，共同推動各領域工作，努力實現良好開局。樹立並實踐正確政績觀，堅持為人民出政績、實行出政績。加強黨組自身建設，認真履行全面從嚴治黨主體責任，實際增強自我革命的自覺性堅定性。

習近平。（圖／路透）

會議強調，新的一年裡，中共中央書記處要深入貫撤「二十大」和二十屆歷次全會精神，認真落實四中全會部署，抓好指導開展黨內集中教育、完善黨內法規制度建設，持續整治形式主義為基層減負等重點任務落實。

