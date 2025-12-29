主持中央癌症防治會報 卓揆：癌篩人數增加25.2%

行政院長卓榮泰今（12/29）日主持「中央癌症防治會報第21次會議」。行政院提供



行政院長卓榮泰今（12/29）日主持「中央癌症防治會報第21次會議」時表示，行政院以「預防、篩檢、治療與照護」為主軸，推動國家癌症防治計畫，今（2025）年癌症篩檢人數較去年增加25.2%，已見成效。

卓榮泰提到，自今年起，政府擴大公費癌症篩檢服務，同時強化篩檢後異常個案的追蹤與醫療銜接，確保篩檢不只是一次性檢查，而是延續性照顧國人健康及生命。截至今年12月中旬，全國癌篩服務量能已超過587萬人次，較去（2024）年同期增加約25.2%。

卓榮泰表示，癌症已連續43年位居國人十大死因之首，每年約有12萬人新發癌症、超過5萬人因癌症死亡。他指出，透過篩檢所發現個案，多集中於癌前病變或早期階段，整體期別分布明顯優於未經篩檢即確診者，顯示擴大篩檢政策確實有助降低晚期發現風險。

卓榮泰請衛福部持續掌握癌症治療的發展及國際趨勢，精進精準醫療的品質與可近性，持續挹注癌症新藥專款，逐步擴充至百億元規模，同時強化縮短癌症新藥給付的時程，降低癌友經濟負擔，提升癌症照護的品質。

另包肝癌篩檢數據與成效如何呈現、如何精進胃癌精準篩檢策略、癌後長期追蹤治療照護期程，以及口腔癌在不同期別治療成效分析與改進措施等，請衛福部納入今日會議紀錄予以重視，並適時提出報吿。

針對勞動部「友善癌友職場及強化勞工癌症篩檢」報告，卓院長指出，為協助罹癌勞工穩定就業及重返職場，請勞動部就友善癌友職場制度，包括「適性配工」、「職務再設計」及「員工支持」等措施持續進行、推動；並請與相關機關就結合「企業評比」、「永續發展」及相關機制等作法，考。

另為強化癌症預防及早期發現，卓榮泰請勞動部會同衛福部，就職場健康檢查與癌症篩檢資源整合方式，研議可行推動方向，並評估提供相關醫療資源資訊給事業單位的可行性，將癌症篩檢服務真正深入職場，提升整體篩檢量。

有關環境部「國家空氣污染防制方案」報告，卓榮泰請環境部會同相關部會，連結癌症防治與淨零轉型政策，研議減污減碳共利之整合治理方式，持續精進區域空氣品質改善、重點族群防護及風險溝通等；並就柴油車汰換、紙錢減量、劃設校園空氣維護區等措施，加強與社會宣導溝通。

有關會中所提「第三期以上正在進行癌症治療病人納入長照服務評估」一案，卓榮泰指出，現行長照體系之服務對象及資源配置，係依整體制度規劃執行，請衛福部檢視尚未納入長照體系的癌症病人照護現況與需求樣態，及其家庭照顧者支持需求。

