（文化總會提供）

文化總會製作、三立電視與公視台語台首播的春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》好評回歸，（26）日正式公布首波演出與主持陣容。主持人由吳姍儒（Sandy）連續第四年接下主持棒，節目卡司橫跨流行、饒舌、台語、嘻哈與跨界演出，集結Marz23、李聖傑、黃妃、徐懷鈺、卜學亮、畢書盡、阿跨面等超過30組夢幻陣容，規劃10大主題單元、32組藝人、47位運動選手與超過600位青年學子參與，陪伴全台觀眾守歲迎新年。

廣告 廣告

文化總會秘書長李厚慶表示，邁入第四屆的《WE ARE》，持續突破大型除夕節目的框架，從設計、文化到娛樂層面全面升級，為每一段演出量身打造專屬內容，讓不同世代、不同背景的觀眾，都能在除夕夜找到屬於自己的情感連結，讓表演不只是拼盤，而是真正為「這一夜」而存在。

節目開場以台灣饒舌與金曲台語歌后黃妃夢幻共演揭開序幕，美麗本人擔任串場嘉賓，卜學亮、阿跨面、草屯囝仔接力登台，並攜手台大嘻研社、政大黑人音樂社、新竹青年國樂團與SIBONGIE嬉班子樂團，共同展現突破世代與曲風界線的台饒能量。隨後帶領觀眾走進「玉女時代」回憶漩渦，由方季惟、陳明眞領銜，透過懷舊場景重現純真年代的美好時光。

深受觀眾喜愛的KTV橋段再度登場，由李聖傑、艾薇、柏霖PoLin、閻奕格擔任白金級導唱，帶來一首接一首的男女對唱經典金曲，讓全家人在年夜飯後一起開唱。畢書盡、邱鋒澤、黃偉晉、黃霆睿則結合交響樂團、紙雕藝術與島嶼四季視覺，譜出福爾摩沙的壯闊之美。

呼應全民運動風氣與台灣選手在國際賽事上的亮眼表現，節目特別安排Marz23與徐展元率領運動小將登台，以熱血演出點燃全場氣氛。年度焦點「國際共演」則由徐懷鈺攜手日本神祕嘉賓，帶來跨世代、跨樂種的驚喜舞台。

《2026 WE ARE 我們的除夕夜》將於2026年2月16日晚間8時播出至翌日凌晨0時，於三立都會台、三立台灣台、公視台語台、MOD、Hami Video、LINE TODAY、文總YouTube與TaiwanPlus同步播出，持續打造9歲到99歲都能共鳴的台灣除夕夜盛典。