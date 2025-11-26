主持人草兒的紓壓秘訣？竟然是《修仙一條龍》的超爽掛機生活！
撰文／草兒 圖片／草兒提供
嗨大家好～我是草兒！一位正在通往「主持界全智賢」之路上的努力主持人！
平常的我熱愛站在舞台上，無論是感動到流淚的婚禮現場，還是熱鬧歡樂的活動派對，我總是用最真誠的語氣、最活潑的節奏，陪伴大家創造一段段難忘的回憶！
但你知道嗎？工作再熱愛，也還是需要紓壓的時候（笑）
身為一個行程滿檔、常常半夜還在整理婚禮流程的主持人，最近我就意外入坑了一款超～紓～壓的網頁遊戲，名字還超爆笑，叫做《修仙一條龍》！當我第一次聽到這名字的時候，腦海浮現的是主持人草兒在仙界拿著麥克風召喚神獸（？）結果……真的就像我想的那麼ㄎ一ㄤ又好玩！！
《修仙一條龍》完全就是為像我這種工作忙碌又愛玩遊戲的玩家量身打造的一款修仙放置遊戲。不誇張，真的是開局一條龍，一路升天都靠「送」。從我註冊帳號的第一秒起，資源、神裝、坐騎、靈寵就一路噴出來，比我當主持人拿紅包還要有成就感！
我平常在婚禮上最常說的一句話就是：「現在～讓我們一起見證幸福的開始～」
沒想到我在遊戲裡竟然也能這麼說，只不過這次見證的，是我從凡人→築基→金丹→元嬰→化神→飛升仙界的逆天改命之路（好像也滿浪漫的欸?）
這遊戲最大的魅力就是——超自動。
掛機也能練功、資源也能累積、打怪完全不手忙腳亂！我最喜歡邊開電腦整理婚禮SOP流程、邊讓角色在背景裡自己打副本～每次回頭看都會覺得「欸？我怎麼突然變這麼強！」
彷彿我不是一個人在主持人生，而是有一條神龍在偷偷幫我加持！
總之，《修仙一條龍》不只是遊戲，它根本就是我生活中的仙氣補給站～
當我下了主持台，卸下妝容，戴上耳機，我不是主持人草兒，而是仙界大能、神獸騎士、法寶狂人！還可以用超中二的語氣在聊天室交朋友，一邊升級一邊笑到不行，完全是生活樂趣加倍的小確幸！
想像一下～婚禮主持草兒 on stage：「現在，讓我們熱烈歡迎新郎新娘進場～」
修仙草兒 off stage：「快！啟動仙靈神陣，對抗魔族BOSS！」
這個反差我自己都覺得超可愛哈哈哈～
如果你最近也覺得生活節奏太快，需要一點放鬆、一點笑點、一點爽感爆棚的虛擬成就感，我真心推薦你玩玩看《修仙一條龍》。不管你是不是修仙迷，只要你想要無腦爽快的快樂時光，這款遊戲真的會讓你上癮！
我是草兒～一位婚禮主持人、活動帶動王、同時也是修仙界的一條猛龍！
歡迎你一起加入我的仙界冒險，我們天界見唷！
草兒的Instagram: https://www.instagram.com/grace.mc.md
YAHOO奇摩遊戲Y5平台省下載 Yahoo奇摩帳號登入直接玩
最棒的是運用YAHOO奇摩遊戲Y5平台，省去下載遊戲的時間，用YAHOO奇摩帳號登入就可以直接玩，這是YAHOO奇摩遊戲在台灣最新推出的「HTML5遊戲平台」，在技術上與「異軍互動娛樂」合作，在支付部分將使用「遊戲橘子」的「GASH」，玩家只要透過電腦或手機連上Y5平台，就可看到多款遊戲，不必再像以前等待下載遊戲的時間並佔用手機空間，只要有YAHOO奇摩帳號，按下PLAY，就可以隨時進入遊戲直接玩，更加便利的遊戲方式絕對讓人愛不釋手！！
YAHOO奇摩遊戲Y5首頁：https://yahoo.wakool.net/
遊戲名稱：修仙一條龍
以魔界崛起，三界動盪為背景，展現了人界與仙界合理抵抗魔界的三界大戰場景。在遊戲中，玩家扮演一名生來擁有仙界眷屬的天選之人，為平鎮三界，踏上斬妖除魔的修仙的旅途。玩家可以提升自己的裝備，武器和結識更多的夥伴，加入宗門組織，攜手其他玩家共同修仙，修道之途路茫茫，等待玩家發掘。
