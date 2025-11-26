主持人草兒的紓壓秘訣？竟然是《修仙一條龍》的超爽掛機生活！

撰文／草兒 圖片／草兒提供

嗨大家好～我是草兒！一位正在通往「主持界全智賢」之路上的努力主持人！

平常的我熱愛站在舞台上，無論是感動到流淚的婚禮現場，還是熱鬧歡樂的活動派對，我總是用最真誠的語氣、最活潑的節奏，陪伴大家創造一段段難忘的回憶！

但你知道嗎？工作再熱愛，也還是需要紓壓的時候（笑）

身為一個行程滿檔、常常半夜還在整理婚禮流程的主持人，最近我就意外入坑了一款超～紓～壓的網頁遊戲，名字還超爆笑，叫做《修仙一條龍》！當我第一次聽到這名字的時候，腦海浮現的是主持人草兒在仙界拿著麥克風召喚神獸（？）結果……真的就像我想的那麼ㄎ一ㄤ又好玩！！

《修仙一條龍》完全就是為像我這種工作忙碌又愛玩遊戲的玩家量身打造的一款修仙放置遊戲。不誇張，真的是開局一條龍，一路升天都靠「送」。從我註冊帳號的第一秒起，資源、神裝、坐騎、靈寵就一路噴出來，比我當主持人拿紅包還要有成就感！

我平常在婚禮上最常說的一句話就是：「現在～讓我們一起見證幸福的開始～」

沒想到我在遊戲裡竟然也能這麼說，只不過這次見證的，是我從凡人→築基→金丹→元嬰→化神→飛升仙界的逆天改命之路（好像也滿浪漫的欸?）

這遊戲最大的魅力就是——超自動。

掛機也能練功、資源也能累積、打怪完全不手忙腳亂！我最喜歡邊開電腦整理婚禮SOP流程、邊讓角色在背景裡自己打副本～每次回頭看都會覺得「欸？我怎麼突然變這麼強！」

彷彿我不是一個人在主持人生，而是有一條神龍在偷偷幫我加持！

總之，《修仙一條龍》不只是遊戲，它根本就是我生活中的仙氣補給站～

當我下了主持台，卸下妝容，戴上耳機，我不是主持人草兒，而是仙界大能、神獸騎士、法寶狂人！還可以用超中二的語氣在聊天室交朋友，一邊升級一邊笑到不行，完全是生活樂趣加倍的小確幸！

想像一下～婚禮主持草兒 on stage：「現在，讓我們熱烈歡迎新郎新娘進場～」

修仙草兒 off stage：「快！啟動仙靈神陣，對抗魔族BOSS！」

這個反差我自己都覺得超可愛哈哈哈～

如果你最近也覺得生活節奏太快，需要一點放鬆、一點笑點、一點爽感爆棚的虛擬成就感，我真心推薦你玩玩看《修仙一條龍》。不管你是不是修仙迷，只要你想要無腦爽快的快樂時光，這款遊戲真的會讓你上癮！

我是草兒～一位婚禮主持人、活動帶動王、同時也是修仙界的一條猛龍！

歡迎你一起加入我的仙界冒險，我們天界見唷！

草兒的Instagram: https://www.instagram.com/grace.mc.md

