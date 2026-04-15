撰文／Hannah 圖片／Hannah

哈囉，好久不見了各位朋友們！我是Hannah，是一名活動主持人。平常的我，很習慣站在台上講話、帶氣氛，讓大家開心、讓整場活動變得很有感覺。

主持人 Hannah 沉浸手遊《森之幻想曲》，分享下班後的「控場」新美學。Hannah提供

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但這一次在玩《森之幻想曲》的過程中，換我變成故事裡的人了。

一進到這個世界，我真的直接被美到。一棵巨大的世界樹撐起整片天空，發著淡淡的光，周圍漂浮著一座一座的浮空島，像夢一樣飄在空中。那種感覺很奇妙，有點像我之前去重慶旅遊的時候，站在山城高處，看著層層堆疊的建築和霧氣，那種又真實又像在做夢的畫面。

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主持人 Hannah 沉浸手遊《森之幻想曲》，分享下班後的「控場」新美學。Hannah提供

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只是這裡，比夢更不安。世界樹開始出現裂隙，天空像被撕開一樣，有些浮空島甚至直接墜落。那一瞬間我真的有點嚇到，心想：「欸…我是不是不小心進來一個太認真的遊戲？」

結果下一秒，我就被默默安排成要拯救世界的人了！

主持人 Hannah 沉浸手遊《森之幻想曲》，分享下班後的「控場」新美學。Hannah提供

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一開始其實有點不習慣，畢竟我平常只是主持人，不是什麼戰鬥角色。但玩著玩著就發現，其實這個遊戲的節奏，意外地很適合我。

最讓我喜歡的，是探索的感覺。整個世界是連在一起的，我可以慢慢走、慢慢看，每一座浮空島都有不同的風景。有的地方很療癒，有的地方有點神秘，甚至還會遇到一些奇怪又可愛的生物。

那種感覺就很像在重慶亂逛的時候，你以為只是走一條普通的路，結果一轉彎就看到一個超特別的景，完全是驚喜。

主持人 Hannah 沉浸手遊《森之幻想曲》，分享下班後的「控場」新美學。Hannah提供

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然後還有一點我真的要說，很加分。就是全部英雄都可以搜集到。身為一個很愛收集、又有點選擇困難的人，這點超友善。我可以慢慢試不同角色、不同搭配，看哪一種組合最順。

有時候我還會自己幻想：「今天這一隊，感覺像是我精心安排的卡司陣容。」誰負責輸出、誰控場、誰輔助，全部都很有畫面感。而且戰鬥真的很爽！

平常我就讓它放著累積資源，等我有空打開的時候，直接一路推關，打擊感很俐落，完全不拖泥帶水。那種感覺就像一整天忙完之後，終於可以坐下來，吃一頓熱呼呼的火鍋（對，就是重慶那種），瞬間整個人放鬆。

主持人 Hannah 沉浸手遊《森之幻想曲》，分享下班後的「控場」新美學。Hannah提供

越玩我越覺得，《森之幻想曲》不只是打怪升級而已，它有一種很輕鬆、但又會讓你一直想繼續看的魔力。不會有壓力，但會不知不覺一直玩下去。

現在的我，還是那個愛講話、愛熱鬧的Hannah。

雖然最近工作有點忙，但偶爾我也會躲進遊戲世界裡。看看天空、看看世界樹，然後帶著我的小隊，一邊冒險，一邊慢慢變強。好像也在偷偷完成一場，只屬於自己的小小奇幻旅程。

主持人 Hannah 沉浸手遊《森之幻想曲》，分享下班後的「控場」新美學。Hannah提供

Hannah’s Instagram：https://www.instagram.com/hannah.hsu0214/

YAHOO遊戲Y5平台省下載 帳號登入直接玩

最棒的是運用YAHOO遊戲Y5平台，省去下載遊戲的時間，用YAHOO帳號登入就可以直接玩，這是YAHOO遊戲在台灣最新推出的「HTML5遊戲平台」，在技術上與「異軍互動娛樂」合作，在支付部分將使用「遊戲橘子」的「GASH」，玩家只要透過電腦或手機連上Y5平台，就可看到多款遊戲，不必再像以前等待下載遊戲的時間並佔用手機空間，只要有YAHOO帳號，按下PLAY，就可以隨時進入遊戲直接玩，更加便利的遊戲方式絕對讓人愛不釋手！

YAHOO遊戲Y5首頁：https://yahoo.wakool.net/

遊戲名稱：《森之幻想曲》

《森之幻想曲》是一款大世界冒險放置手遊。遊戲背景設定在遭受恆星災變後的「滅亡紀元」，殘存的人類依託世界樹能量所形成的浮空島嶼生存。然而，近期頻發的空間裂隙正威脅著最後的淨土，世界的命運正等待你與眾英雄前來改寫。

遊戲網址：https://yahoo.wakool.net/game/info/2000000398