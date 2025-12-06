主持到一半出事！百萬YTR「突爆意外濺血」 失控現場全被拍

記者蔡維歆／台北報導

《樂團祭》最終章前夜祭活動。（圖／《樂團祭》提供）

全台首檔以「樂團養成」為核心的音樂實境節目《樂團祭》，昨（5日）於新北大都會公園水漾啵啵廣場盛大舉版最終章前夜祭活動，正式為3天的「新世紀的決心」音樂祭揭開序幕。音樂祭開幕就由Team MOJO和啦啦隊帶來〈野球乾⼀杯〉炒熱氣氛，揭開演出序幕，HowHow也現身主持控場，孰不知主持到一半意外咬到舌頭，直喊：「嘴巴有血的味道！」意外成為插曲。

由鳳小岳組成的樂團「壓克力柿子」率先獲得海外音樂祭演出門票。（圖／《樂團祭》提供）

而第一次挑戰大舞台的南極菠蘿，秉持著「好玩就好」的態度一路從攝影棚殺到最大舞台，沒想到第一首歌唱到最後主唱POLO激動到流下眼淚，唱不出聲，由團員和現場的歌迷接著哼唱，驚喜完成一首完美互動的現場演出，他哭著說：「南極菠蘿做為很新、不成熟的樂團，前面道路還很遠，半年經歷過很多事情，一度想過解散，但想想還不紅解散誰在乎，所以還是會繼續玩音樂，但不要忘記好玩就好。」接著便帶來歌曲〈好玩就好〉。

經過多時的投票後，線上支線任務投票，是由鳳小岳組成的樂團「壓克力柿子」率先獲得海外音樂祭演出門票；而現場投票則是由核果人和宇宙資料庫獲得最多得票，成為海外巡演代表。核果仁團長阿海感動說：「幾乎沒有拿過什麼獎，很謝謝『樂團祭』給我們這樣的舞台，謝謝大家帶感我們神奇的回憶。」同業沒得過什麼獎的樂團宇宙資料庫也感動謝謝大家。

