主持台中元旦升旗典禮 盧秀燕：任期最後一年全力以赴

《圖說》盧秀燕最後一次以市長身分主持元旦升旗典禮。

【民眾網諸葛志一臺中報導】台中市政府 1日在市府前廣場舉行元旦升旗典禮，88名救災與復原英雄聯手展護全國最大巨幅國旗，場面震撼人心。市長盧秀燕向現場近3萬市民表示，近期民調顯示台中幸福感破7成，但幸福得來不易，近來動盪不安，讓許多人擔心，唯有和平安全，台灣才富強，人民才幸福，市府團隊要撐起一把傘，好好保護市民，不讓城市因任何風雨而飄搖。

盧秀燕表示，今年是她最後一次以市長身分主持元旦升旗典禮，她答應過市民，她擔任市長到最後一秒鐘都會全力以赴，絕不懈怠，她一定會好好執政，建設台中，照顧好市民家人。今年是執政的最後一年，仍有許多新計畫與建設要進行、要開花結果。

民政局長吳世瑋說明，今年元旦升旗典禮別具意義，除邀請88名救災與復原英雄聯手展護巨幅國旗進場，並由消防局、建設局、環保局、水利局等局處救災超人代表領唱國歌，還有英勇的「搜救超犬」Uno與Ring也現身會場。他們秉持「災難無分彼此、同島一命」的精神，在花蓮馬太鞍溪堰塞湖救災任務中，展現跨局處合作的韌性與決心，市府藉此場合特別向所有城市英雄致敬，感謝他們的付出，讓台中更幸福、讓國家更安定。

民政局說明，升旗典禮由台中女中樂儀隊精彩的操槍演出揭開序幕，精神抖擻展現台中女力的青春活力，盧市長率領市府各局處首長與霧峰、沙鹿、太平及南區等4區吉祥物(山海屯城代表)步入會場，吉祥物身上配戴酷炫眼鏡展現「Hi8」開趴魅力與市民互動，典禮最後則由非洲賴索托院童帶來熱情洋溢的非洲舞蹈及高難度功夫表演，為新年注入溫暖與希望的力量。