主持國軍12月將官晉任 賴清德：加速打造「台灣之盾」

賴清德總統今（25）日上午主持「中華民國114年12月份將官晉任授階典禮」，包括總統府祕書長潘孟安、國安會祕書長吳釗燮、國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹、陸軍司令呂坤修、空軍司令鄭榮豐等均在場觀禮。12月國軍總共晉升4位新科中將、9位新科少將。

國軍12月共有4位中將、9位少將晉升。(圖/總統府)

賴總統說，首先要向所有榮升的將軍致上誠摯的祝福，也要向辛勤付出的寶眷表達深深的謝意。晉任象徵新的責任與新的起點，更代表國家對各位多年努力的肯定。期盼各位秉持初衷、持續精進，並打破形式主義的框架，帶領官兵專注於戰備訓練，提升組織效能。

賴總統表示，要恭喜侯嘉倫、陳宏詩、尹昌榮、黃超政4位晉任中將。各位在「聯兵旅戰術對抗操演」、「戍衛元首安全」、「武器裝備籌獲」、以及「友盟國家軍事交流合作專案」等任務，都充分展現高階將領的專業與格局，表現傑出。

陳宏詩升任總統府侍衛長。(圖/總統府)

賴總統說，他也要恭喜葉雲五、楊俊陵、陳家揚、蒙恩、胡雅中、黃耀霆、張博彥、李有恒、簡朝興9位晉任少將。無論是戰訓整備、基地訓測、國防工程規劃、醫療精進，或是政戰心輔、後勤整補、法制推展，各位都全力以赴，達到提升官兵生活、精進作戰效能、強化國防力量的目標。

賴總統指出，面對威權主義的擴張與科技的快速發展，全球的局勢與安全都面臨了複合式的挑戰。台灣必須以更堅定的民主信念、持續發展不對稱戰力，守護區域的和平穩定。

憲指部政戰副主任張博彥升任馬防部政戰主任。(圖/總統府)

賴總統表示，近年來國軍陸續籌獲M1A2T型戰車、海馬士多管火箭系統（HIMARS）等先進裝備，未來也將引進各型偵蒐與無人載具等新興戰力，並且建構分層防禦與有效攔截的防空體系，加速打造「台灣之盾」，讓我們的防衛更具深度與韌性。

賴總統強調，在裝備更新的同時，我們也要精進戰術戰法，改善資通電作業環境與設備，讓整體戰力更具機動性、彈性與嚇阻效益。

賴總統表示，面對敵方在灰色地帶侵擾不斷變化的手段，他期許各位將軍帶領幹部研析敵情、創新戰術思維，結合台灣特殊地理條件，打造國軍更現代化、可恃且有效的防衛力量，確保國家安全與人民的福祉。

