【主持國防部保密工檢會】徐斯儉：強化官兵保密意識 落實資安防護

（軍聞社記者陳傳奇臺北23日電）

國防部副部長徐斯儉23日主持「國防部114年保密工作檢討會」，就當前敵情威脅與科技環境變化，與各單位共同檢視保密安全工作執行狀況，提醒保密工作已進入不可輕忽的關鍵階段。

檢討會下午於博愛營區舉行，會中由政務辦公室及通次室，分別就資訊檔案存管、資安管控作業規範及114年保密工作執行狀況提出報告；政戰局亦就保密安全威脅與弱點，說明相關策進作法，提供各單位參考，作為後續推動保密工作的依據。

廣告 廣告

徐副部長致詞時首先代表顧立雄部長，肯定各單位保密執行長在工作崗位上推動保密工作的努力與付出，並表示，近年敵情威脅持續升高，中共不斷透過多元管道刺探、蒐集我國國防資訊與機密，且國安單位偵破之共諜案件中，涉及國軍人員比例不低，顯示敵對勢力多利用人性弱點及制度落實不足之處進行滲透，對國軍而言是一項重要警訊。

徐副部長表示，保密工作在實務上確實費時費力，尤其在機密文件與資訊檔案管理方面，每一項程序都需確實執行，但唯有從一開始養成正確習慣，並由長官率先落實、重視，才能讓保密制度長期落實。

此外，徐副部長指出，當前網路環境高度普及，官兵在營內外接觸資訊的情境已難以切割，而AI（人工智慧）的運用更高度依賴資料作為基礎，資料管理不僅攸關資安，更直接影響未來AI系統的運作與授權機制。各單位務必嚴格落實資料分級、權限控管與存管規範，確保資料管理與資訊安全同步到位。

最後，徐副部長強調，保密工作不只是制度或技術問題，更與人密切相關，平時透過對同仁的關懷與觀察，及早發現異狀、提供協助，有助於防範官兵誤入歧途，期勉各單位從制度落實與人性關懷雙軌並進，將保密工作落實於日常管理中，共同守護國家安全與國防機密。

徐副部長主持國防部114年保密工作檢討會。（軍聞社記者陳傳奇攝）