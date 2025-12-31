【主持國防部採購工檢會】鍾樹明：依法行政 確保採購作業品質、效率

（軍聞社記者吳冠萱臺北31日電）

國防部副部長鍾樹明上將31日主持「114年度採購工作檢討會」，除肯定各級採購人員善盡職責，使採購作業更臻完善外，並期勉採購同仁強化風險意識，確保採購作業品質，有效推動各項建軍備戰工作。

會議上午在博愛營區舉行，鍾副部長首先代表顧部長頒獎表揚「協助國軍重要軍購專案接轉有功單位」，感謝內政部警政署、國道公路警察局及航空警察局等協作單位的幫助，使國軍相關採購作業能順利完成；隨後也表揚本年度採購、軍購評鑑績優單位及同仁，期勉善盡責任，共同為國軍採購工作盡心盡力。

鍾副部長表示，採購工作是支持國軍戰力整備的關鍵，各單位應持續精進採購管理專業能力，務必遵守法令規範，秉持「依法行政」精神，兼顧品質與效率，進而提升國軍採購作業品質與效能。

鍾副部長指出，採購工作應確實發揮組織功能，透過「分官設職、分層負責」的嚴謹架構，確保各環節均有專人把關，提升組織效能。同時，採購同仁應秉持「事前預防勝於事後彌補」的觀念，在各階段審慎評估潛在風險，將可能的問題消弭於無形。

鍾副部長並強調「律定標準作業程序（SOP）」的重要性，要求各單位建立標準化流程，使採購作業有法可依、有規可循，強化採購作業效率與品質。

國防部副部長鍾樹明上將頒獎表揚「協助國軍重要軍購專案接轉有功單位」。（軍聞社記者吳冠萱攝）