主持均衡臺灣分組顧問會議 卓揆：穩健朝「均衡臺灣」目標前進

記者吳典叡／臺北報導

行政院長卓榮泰今（30）日主持經發會均衡臺灣分組顧問會議時表示，為確保全臺水資源合理均勻分配，經濟部已擬定6年各項強化供水穩定工作，全力支撐產業發展所需用水，厚植我國產業競爭力；另為解決少子女化問題，也從孕、養、育、住、職五大面向著手，鼓勵適齡生育、減輕育兒照顧、促進工作與家庭平衡、減輕居住負擔、優化兒童醫療照護體系。加上持續推動「六大區域產業及生活圈」，積極佈建產業發展所需人力與人才，相信將能穩健朝「均衡臺灣」目標前進。

廣告 廣告

卓揆今日在行政院主持「行政院經濟發展委員會」第2次顧問會議（均衡臺灣分組）。有關「佈建產業發展所需人力與人才」報告，卓揆指出，擴大勞動供給是我國重要政策，開發本國多元勞動力、擴大招收國際生、鎖定延攬具臺灣經驗的產業及科研人才、跨部會精準攬才，以及放寬自海外引進或將資深移工轉為外國技術人力等，都是我國現行推動策略。請各部會積極培育重點產業人才，並在推動「AI新十大建設」時，培育足夠新世代及產業實作AI人才，帶動產業轉型升級。

卓揆聽取經濟部「促進區域均衡發展之供水治理行動計畫」報告後指出，為強化安全穩定供水，經濟部已提前布局，在「水及流域永續發展行動計畫」中，擬定6年各項穩定供水工作，透過多元水源開發、珍珠串計畫及科技造水等三大主軸，全力支撐產業發展所需用水，厚植我國產業未來全球競爭力。此外，經濟部也提前啟動「水及流域永續推動小組」，依照推動小組分工機制，由經濟部統籌全國供水規劃與調度，整合水庫、再生水、海水淡化、伏流水及跨區供水調度等多元措施，並結合地方政府與產業發展，強化水資源調度能力及基礎設施韌性。

有關衛福部「我國少子女化對策推動情形」一案，卓揆說，「我國少子女化對策計畫2.0」（115-118年）分別從孕、養、育、住、職五大面向，盼達到鼓勵適齡生育、減輕育兒照顧及時間負擔、促進工作與家庭平衡、減輕居住負擔、優化兒童醫療照護體系等政策目標。至於衛福部組織改造後新成立的「兒少及家庭支持署」，期待以專業制度及專責統籌機構來規劃兒少保護、托育、家庭支持與健康政策。請衛福部審慎規劃「兒少及家庭支持署」組織改造細節，使該署能夠順利成立。此外，政府已實施「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，未來執行須更加擴大及全面，並檢討執行成效，以有效銜接社會需求。

行政院長卓榮泰今日主持「行政院經濟發展委員會」第2次顧問會議（均衡臺灣分組）。（行政院提供）