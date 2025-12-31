【主持將官晉任授階】賴總統：強化戰備整備 帶領國軍穩健前行

記者吳典叡／臺北報導

總統賴清德昨日主持將官晉任授階典禮，強調面對中國大陸威權持續擴張、升高脅迫，尤其近日在臺灣周邊海空域實施軍演，國軍以快速應變、以變制變及反制封鎖能力，鎮定以對，驗證了平時訓練的成果；賴總統期許將官持續強化戰備整備與指揮效能，帶領國軍穩健前行，共同守護國家安全與區域和平。

賴總統昨日上午在總統府秘書長潘孟安、國家安全會議秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹上將、陸軍司令呂坤修上將、海軍司令蔣正國上將、空軍司令鄭榮豐上將等人陪同下，主持「中華民國115年1月份將官晉任授階典禮」。

賴總統首先向榮升的將軍與寶眷，表達最誠摯的祝賀。賴總統表示，晉任不僅是肯定大家的卓越表現，也賦予更重大的責任；期許大家能夠秉持初衷，持續帶領部隊前進，為國軍革新及國防安全，做出更多的貢獻。

賴總統恭喜趙建國晉任中將，肯定趙建國在過往職務任內，深耕國軍戰略規劃、推動國防自主兵力整建，展現宏觀的戰略眼光，是執行國軍轉型的重要推手。

賴總統也恭喜林獻欽、彭忠衎、張家穎、馮瑞華4位晉任少將，嘉許大家無論是在維安、醫療保健、後勤整補或政戰心輔等任務上都全力以赴，讓國軍能夠持續精進作戰能力、充實補保量能，也強化醫療韌性和官兵心理素質，並鞏固國家的中樞安全。

肯定國軍快速應變 反制中共軍演

賴總統提到，近日中國大陸在臺灣周邊海空域實施軍演，國軍官兵在第一時間投入兵力，以快速應變、以變制變及反制封鎖能力，鎮定以對、從容自若，驗證了平時訓練的成果；他要再次代表全體國人，感謝所有國軍弟兄姊妹的努力和辛勞，共同守護國家安全。

賴總統指出，中國大陸對臺灣軍演並非單一事件，近期從日本周邊到南海，再到對臺進行侵擾行動，中共威權持續擴張、升高脅迫，對區域穩定帶來高度不確定風險，也影響全球的航運、貿易與和平。

賴總統說，面對當前多變的敵情及手段，期許大家及所有國軍幹部，以更高標準帶領部隊，強化戰備紀律與指揮效能；從平時到戰備整備及各項即時應處，都能做到決策迅速、指管順暢、協同到位，成為一支可恃、可靠、可持續的防衛戰力，確保國家安全與人民福祉。

賴總統昨日主持「中華民國115年1月份將官晉任授階典禮」，期許將官持續強化戰備整備與指揮效能，帶領國軍穩健前行，共同守護國家安全與區域和平。（總統府提供）

