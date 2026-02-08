主持尾牙高跟鞋帶竟斷了 前主播朱琦郁一招應變超強

【緯來新聞網】前新聞主播朱琦郁近來在綜藝節目《小姐不熙娣》當固定班底，同時她也是專業活動主持人並活躍於企業尾牙與大型活動舞台主持，今年尾牙季更是行程滿檔。她透露，今年受邀主持的尾牙場次超過10場，合作對象多為上市櫃公司，尤其今年電子、科技產業表現亮眼，不少企業對未來前景相當看好，尾牙預算動輒上千萬元，狀況比過去好幾年好很多。她也分享尾牙遇上的狀況，今年就遇到上台前高跟鞋綁帶斷掉，她立刻用紙袋的繩子當鞋帶，成功穿上高跟鞋上台主持，她也記錄下影片成為尾牙主持的特殊經驗。

廣告 廣告

朱琦郁同台黃豪平。（圖／朱琦郁提供）

朱琦郁分享近期的尾牙主持狀況，透露今年不少企業對未來前景看好，獎項更是誠意十足，從高額現金到汽車、休旅車通通送。除了尾牙，已有不少企業提前詢問春酒檔期。她近期也在社群分享主持現場的驚險插曲，之前才剛遇到高跟鞋鞋帶突然斷掉的意外，讓她靈機一動拿紙袋繩子來當綁帶，最後成功上台。更曾在主持到一半時，抽獎系統後台突然當機，現場一度卡關。她臨危不亂，立刻發揮新聞人本色，靠著事前做足的公司背景與董事長資料功課，直接在台上即興「墊話」，一口氣講了將近5分鐘的公司發展歷史與董事長的傳奇精神演說，成功替後台爭取時間，也讓現場氣氛毫無冷場。

朱琦郁同台派翠克。（圖／朱琦郁提供）

朱琦郁表示尾牙流程中，常有樂隊或表演換場的空檔，她不會只待在台上等時間，反而會主動下台與員工互動，拉近距離。有同仁起鬨要她表演「靈動的眼神」，她大方配合，現場尖叫聲不斷，還被狂讚「琦郁好靈動！」活動結束後，她也收到大量私訊，感謝她的主持與投入，讓她直言「真的非常感動」。



談到今年的尾牙內容，她對不少公司的員工表演印象深刻，舞蹈水準完全媲美明星等級，讓她大開眼界。至於最難忘的一場，則是與派翠克在南部搭檔主持時，現場氣氛玩到失控，互動獎金與抽獎一輪接一輪，High到最後直接錯過高鐵班次，也成了她今年尾牙季最爆笑、最難忘的回憶之一。

更多緯來新聞網報導

温昇豪是主持人出身！首以節目問鼎金鐘 公布新1季「利特是固定班底」

hito 2025｜艾怡良攻蛋倒數4個月！今晚試水溫大忘詞 認了「得意忘形」