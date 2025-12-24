【主持招募工作檢討會】梅總長：人力為建軍關鍵 前瞻因應固戰力

（軍聞社記者王進福臺北24日電）

參謀總長梅家樹上將24日主持「國軍114年招募工作檢討會」，就國軍人力結構現況、招募與留才挑戰，以及官兵照顧等議題提出重要指導。梅總長指出，當前國軍所面臨的人力問題，已是結構性且長期性的挑戰，攸關建軍發展與整體戰力維持，各級幹部須以更前瞻的角度審慎因應。

表揚招募績優 感謝付出

會議上午在國防部博愛營區舉行，召集全軍重要幹部與會；首先，由人事參謀次長室針對招募政策及工作執行概況進行專題報告，隨後，由中正預校、海軍教準部、國防大學管理學院、陸軍第10軍團等4個單位，分別就中正預校招生、新訓轉服志願士兵、軍官正期班招生及社會青年志願士兵招募成效，進行檢討與心得分享。梅總長並親自頒獎表揚招募績優單位，感謝其在招募工作中的辛勤付出與貢獻。

梅總長表示，招募工作是目前國軍最具挑戰性的任務之一。隨整體社會人口結構變化，各行各業皆面臨人力競逐情形，國軍亦不例外；相關趨勢不僅是組織層級的課題，更已成為國安團隊高度關切的重要議題。

談及兵力結構調整，梅總長指出，義務役制度調整後，仍需時間才能逐步發揮效益，短期內對部隊人力挹注有限；因此，在過渡期間，各部隊更須審慎因應人力銜接問題，妥善規劃運用現有人力資源。

梅總長強調，人是國軍最重要的資產，其重要性甚至超過武器裝備。儘管國軍在武器裝備籌獲方面已有多元管道與進展，但若缺乏穩定且具專業的人力投入操作、維持與訓練，裝備效能將難以充分發揮。各級幹部在推動建軍工作時，除關注裝備與編制，更應同步將人力納入核心考量。

招募、留才是全軍共同責任

梅總長表示，留才工作不僅在於制度設計，更在於部隊日常管理與照顧。唯有讓官兵持續認同部隊、認同軍旅價值，願意留下來共同努力，才能穩定人力結構，形成可長可久的戰力。

此外，梅總長也提到，近年國軍在戰備訓練與教育召集等方面持續精進，社會大眾對國軍的認同感逐漸提升，顯示各項改革方向正確。他期勉各級持續堅持戰訓本務，展現軍人榮耀，吸引更多年輕世代認同軍旅、投入國軍行列。

梅總長最後強調，招募與留才並非單一單位或個別軍種的責任，而是全軍共同面對的挑戰。期盼在全體同仁共同努力下，持續精進相關作為，為國軍未來發展奠定穩固人力基礎。

