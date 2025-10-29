主持最後一次中常會 朱立倫喊團結：黨內別再有選舉心結

國民黨新卸任主席周六交接，現任黨主席朱立倫昨主持任內最後一次中常會。他強調，一個國民黨，團結一致，台灣會更好，未來的工作都要靠黨內團結，不要再有任何對立或選舉的心結；一個政府，不分彼此，才能幫民眾解決問題；一個台灣，大家團結一致，才能讓台灣更好。

朱立倫昨步入會場時，面帶微笑、神情輕鬆，黨務主管與中常委響起掌聲致意。朱致詞表示，這是他最後一次主持中常會，從二○二二地方大選、二○二四總統與國會選舉、今年又遇到大罷免，非常感謝全黨過去四年團結一致，面對所有挑戰。

朱立倫說，國民黨是創建中華民國的政黨，永遠都以中華民國為本，「我們只有一個台灣」，不論國家安全、國防外交，所有重要的政策， 執政黨容或有不同立場，大家都是以一個台灣的角度出發。

他一再強調，「只有一個政府」。他說，民進黨執政最大的問題是，常看事件發生在哪個地點，只要是國民黨執政，先推給地方政府，「這對嗎？」例如，非洲豬瘟很可能從越南進入，境管、廚餘管制都很重要，「今天因為發生在台中，就修理市長盧秀燕；或發生在花蓮，就修理縣長徐榛蔚，這對嗎？」

朱立倫說，台灣是一個台灣、一個政府，沒有中央、地方政府之分，四年來他提到重大政策，都有這樣的感觸。

「我們是一個國民黨。」朱立倫也表示，這次黨主席選舉競爭激烈，選後第一時間他跟黨主席當選人鄭麗文通話，表達一定要團結，期待國民黨更好更強，在鄭麗文帶領下團結一致。

他表示，上周跟鄭麗文見面，詳談包括人事、預算、黨務、選務，都做了最好的溝通，也希望做最適切的安排；黨務主管總辭，就是方便給鄭麗文最大的空間，哪些人可以留任，哪些人要新聘，都尊重主席，不要造成新任主席困擾。他期待周六全代會，大家團結一致，共同迎戰未來。

