主持武統社團被除籍 中配錢麗仍天天打卡計時「祖國統一」

陸委會副主委梁文傑下午在例行記者會回應錢麗遭除籍一事。

本刊日前報導，華碩原籍中國的員工錢麗在公司內四處舉報同事與主管「支持台獨」、甚至主張「懲治台獨」、鼓吹「武統台灣」等行為，陸委會今（30日）在立院首度證實，8月25日已請移民署廢止錢女的台灣身分跟戶籍，回到居留的狀態。陸委會副主委梁文傑被問及錢女被取消定居身分的原因時指出，錢是臉書社團「中國人民解放軍」的管理員，此粉專時常發表主張武統、消滅中華民國主權言論，這是其中一個原因。

錢麗至今（30日）仍是社團管理員。（翻攝自臉書）

本刊調查，雖被取消定居資格，但錢麗至今仍未卸下「中國人民解放軍」社團管理員身分，並持續在社團貼文，甚至從10月24日起每天在社團張貼「統一計時打卡」，要「兩岸億萬人民歷史見證」，推進「祖國統一大業」。

廣告 廣告

梁文傑說，此案經主管機關內政部邀集相關機關審查，認定其言行有危害台灣國家安全與社會安定之虞，因此依法廢止其定居許可，註銷台灣戶籍，但錢女原在台灣居留的原因並沒有消滅，其婚姻關係存續中，現在還是處於可以長期居留的狀態，因此表示他的工作與勞健保不受影響，目前她正在訴願中，政府也歡迎她透過相關法律爭取權益。

錢麗每天在社團打卡計時祖國統一。（翻攝自臉書）

至於錢麗為何被取消定居身分？梁文傑說，錢麗被檢舉的原因有幾項，但他只談其中一項，錢麗是臉書社團「中華人民解放軍」的管理員，這個粉專經常發表主張武統、以軍事威脅解放消滅中華民國主權、支持中共政權統一台灣的言論。

梁文傑指出，政府給原籍中國大陸人士定居身分，是根據《台灣地區與大陸地區人民關係條例》（下稱兩岸條例），但《兩岸條例》也保有撤回的條件，因台灣跟對岸的關係非常特殊，一方面有交流的需求，一方面也有自我保衛的需求，所以才會有《兩岸條例》這樣的特殊法律，因此有可以定居的規定，但某些條件也可以撤銷定居。此案行政機關是依相關規定依法行政，當事人有按照法令來求取自己權力的管道，因此目前在訴願中，未來若訴願不成，她也可以走行政法院。

更多鏡週刊報導

台中市府農業局證實「三聯單『甲聯」』遭塗改」 中檢大動作調閱市府稽查紀錄

強化新時代人權 矯正署邀富邦獨董陳建宏演講受好評

行政院長至台中舉行非洲豬瘟檢測試劑捐贈 1000支檢試劑可達10萬隻豬隻檢測量