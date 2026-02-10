主持治安會報 侯：強化春節重要節日安全維護

【記者葉柏成／新北報導】新北市長侯友宜今（10）日主持「115年2月份市府治安會報」，召集市府各局處盤點近期治安工作成效，並就精進作為進行研議。他指出，隨著春節假期將近，人流、車流及各項活動增加，治安與交通安全風險相對升高，要求各局處務必落實「115年加強重要節日安全維護工作」，以「零重大治安、交通事故」為目標，確保市民安心過節。

會中，侯友宜頒獎表揚多名銀行與超商聯防攔阻詐欺案件有功人員，肯定第一線從業人員主動通報、即時應變的積極作為。獲表揚單位包括臺灣中小企銀汐止分行成功攔阻詐騙金額1,251萬800元、中國信託北新店分行攔阻1,149萬333元、星展銀行新店分行攔阻700萬元、元大銀行金城分行攔阻560萬元，另統一超商集美門市攔阻20萬元，重安門市亦協助警方通報，成功逮捕車手現行犯。侯友宜感謝金融機構與超商體系與警方緊密合作，展現公私協力守護市民財產安全的具體成果。

除表揚攔詐有功人員外，市府也公開肯定「公共安全聯合稽查工作」有功人員，表彰跨局處合作展現的執行力。侯友宜表示，市府對於違法行為秉持零容忍立場，透過跨局處聯合稽查，持續強化公共安全管理，貫徹公權力，確保市民生活環境安全無虞。

針對即將到來的春節連假，侯友宜強調，各局處須秉持「事前預防、即時掌握、迅速處置」三大原則，全面提升治安與交通維護能量，深化警民合作與跨局處聯防機制，確實落實各項整備工作，展現市府守護治安的決心，維持社會秩序穩定。

警察局長方仰寧於會中也提報「捷運警察隊強化維安勤務作為及聯防策略」。新北市捷運警察隊已於今年1月1日正式成立，未來將結合轄區分局警力，面對突發事件力求「秒秒必爭」，即時到場處置，同時加強犯罪預防與可疑對象盤查，並透過跨單位、跨域聯防機制，全面守護市民乘車安全。

方仰寧表示，為確保春節期間市民生命、財產與交通安全，警察局已整合警力資源，強化治安與交通執法，落實快速應處機制，並透過警力前移及專案勤務，嚴打各類重點不法行為。他指出，寒假期間將同步加強防制飆車行為，並取締不法改裝車輛，維護社區安寧。

此外，警察局也持續推動「守護新北安全座談會」，結合跨機關專業資源，透過情境模擬與實務案例說明，將公共安全觀念轉化為具體可行的行動指引，提升市民面對突發事件的應變能力，凝聚全民防災、防犯罪意識。

方仰寧進一步指出，捷運警察隊成立後，將強化隨車巡邏、站體守望及見警率，並以重點、機動、彈性方式部署警力，秉持「快、穩、分工清楚」原則處理突發狀況，同時建立完善的通報與支援機制，全面提升捷運系統公共安全層級。

侯友宜強調，治安、食安與公共安全是市府施政的核心工作，各局處應充分運用治安會報平臺，加強橫向溝通與縝密協調，整合團隊力量，持續掃蕩不法行為，攜手打造安全、友善、宜居的新北市。