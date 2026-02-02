主持法律節目卻被騙！央視名主持驚傳離職 自曝中「茶葉騙局」

主持《央視》知名節目「今日說法」的主持人李曉東，近日社交平台發布證實，已結束在《央視》長達20年的生涯。他還自曝中過「茶葉騙局」，在銀行停車場被誘購買「高級茶葉」，事後證實是劣質貨。

《央視》「今日說法」主持人李曉東。（圖／翻攝新浪微博）

陸媒《新聞晨報》報導，李曉東在影片中表示，「我之所以說是『畢業』而不是離開，是因為我覺得《央視》就是一所學校、一座熔爐，讓我得以歷練、成長」，「能和這麼多專業的媒體人合作20年，是我的榮幸。」

55歲的李曉東生於陝西省渭南市，畢業於北京電影學院公共事業管理專業，2006年進入《央視》，2014年起擔任《今日說法》主持人。談及未來規劃，李曉東透露，他將轉戰自媒體，「我會在手機端跟大家分享生活和心得。」

值得注意的是，李曉東曾遭遇「豪車賣茶」詐騙事件引發熱議。去年11月，他自曝在銀行停車場被誘購所謂「高檔茶葉」，事後證實為劣質產品，事件曝光後，北京警方成功逮捕相關詐騙組織。李曉東提醒民眾，「遇到開豪車低價賣茶葉、海鮮、床上用品的，一定要提高警惕，這往往是『以次充好』的騙局。」

《中天關心您｜詐騙手法日益新，你我務必要小心》

◆反詐騙多方查證專線：165／110

