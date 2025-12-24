主持群成功攀非洲吉力馬札羅山 楊盛堯自認普通人配台灣之光

【緯來新聞網】由雷艾美、蕭志瑋（八弟）、黃仕傑（阿傑）、楊盛堯（Max）主持的冒險節目《上山吧！台灣隊》歷時180天拍攝、橫跨歐亞非三大洲，挑戰規模與難度全面升級。此次攀登非洲吉力馬札羅山，對多數成員而言都是人生首度突破的高度，Max分享自身心境說，這趟完整旅程就像是「八個台灣之光，加上一個普通人」的故事，自己唯一的目標就是不要拖累任何人，因此從一開始就刻意加強心肺與負重訓練，「在高山上，只要一個人亂了，整個團隊節奏都會亂。」Max坦言，最大的成長不是變得更強，而是更能撐，「在很喘、很不舒服的時候，我會告訴自己：角色還沒結束。」也讓他體會到，原來普通人也能多走一段。

雷艾美、蕭志瑋（八弟）、黃仕傑（阿傑）、楊盛堯（Max）為節目攀登非洲吉力馬札羅山。（圖／三立提供）

談到吉力馬札羅山帶來的震撼，Max形容這座山「會很快把人打回原形」，在那裡沒有頭銜與背景，只剩下能不能站得住腳。他也強調自己不會逞強，但絕不逃避，「只要在安全範圍內，我會把該完成的事情完成，因為職人精神不是表現，而是在狀況最差的時候，態度依然不能鬆。」



「山林作家」雪羊則指出，其實在台灣登山就能看見世界高山的縮影，而登上海外高山，更能反過來體會台灣山林的獨特價值。隨著高度提升，天氣變化愈發劇烈，時晴時雨、冷熱交替，讓成員們親身經歷高山的震撼教育。突如其來的高山反應，也一度迫使拍攝中斷，其中雷艾美受影響最深，頭痛不適彷彿「被金箍咒箍住」，真實呈現高山挑戰的殘酷與風險。

