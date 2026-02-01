主持股王尾牙「一張衝破 900 萬」吳怡霈傻眼： 成長速度太扯了

吳怡霈是尾牙熱門的主持人選。（資料圖／影視攝影組攝）

年末尾牙季到來，公司行號紛紛舉辦聚餐，並安排抽獎環節，犒賞員工一整年的辛勞，許多藝人也搶著接下主持棒，在年末多賺點收入過個好年，吳怡霈日前主持「台灣股王」信驊科技尾牙，她表示股價在短短一周，就漲到一張要價台幣9百萬元，嚇到直呼：「實在太扯了」。

吳怡霈接下「台灣股王」信驊科技尾牙，坦言是「今年接到最不可思議，也最緊張的一場尾牙」，對於一路狂飆的股價，一度震驚到難以置信，她表示主持當天來到一張8百多萬，沒想到才事隔一周，已經衝破9百萬，「成長速度真的讓我瞠目結舌，實在太扯了」。

吳怡霈對於信驊科技一路狂飆的股價，坦言感到相當詫異。（圖／中時資料照）

吳怡霈回憶起出發前根本坐立難安，一度猶豫是否要研讀半導體產業報告，接著透露其中環節，是要頒獎給擁有「創新研發專利」的工程師們，雖然許多中英文專有名詞練習無數遍，主持時也能順暢唸出來，不過還是充滿疑惑：「不知道這些專利實質上是在做什麼」，這才理解「隔行如隔山」這句話，此外，她表示明明是尾牙，但是每個人穿得得體，全程不僅不吵鬧，皆舉著酒杯輕聲寒喧敬酒，給人一種專業美感，算是讓自己大開眼界。

PO文曝光後，網友紛紛留言：「我相信你至少應該有一張了」、「跟老闆說你也要抽一張」、「準備要見證奇蹟了」、「一張準備衝破一千萬」，不過也有人大膽預測：「禮拜一應該會跌，8880的信驊大家應該不敢買，17XX的台積電敢買的人應該比較多」，對此，吳怡霈客觀回覆：「股票漲漲跌跌家常便飯」。來看信驊股價，1月29日一度衝到9500元天價，最後回檔收盤在9315元；30日股價以9135開低走高，隨後漲到9225元，一路震盪之後終場以8880元坐收，結束一月戰局。

