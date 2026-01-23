【主持臺北市後備晉任表揚】徐斯儉勉強化後備 厚植防衛韌性

（軍聞社記者呂尚俞臺北23日電）

國防部副部長徐斯儉23日主持臺北市「115年後備軍人晉任暨幹部表揚典禮」，除向晉任與受獎夥伴表達衷心祝賀，更感性地以「老臺北人」的身分，拉近與現場幹部的距離。徐副部長致詞時特別強調，面對日益嚴峻的灰色地帶威脅，國防已轉化為結合政府、地方與社會的整體防衛架構，這一股守護家園的踏實力量，源自於在場每一位後備夥伴的默默奉獻。

後備協力轉化 達軍民整合目標

徐副部長23日由全動署署長廖建興中將、後備指揮部指揮官俞中將等人陪同出席表揚典禮，並親自為晉任人員授階，並頒發績優幹部獎項，肯定他們深耕基層、長期推動國防事務的辛勞。臺北市副市長張溫德、臺北市民防大隊長李瑞彬及全國委顧團榮譽總團長謝鴻基等來賓，亦到場共襄盛舉。

廣告 廣告

「我本身就住在臺北、戶籍也在臺北，我是道地的臺北市人。」徐副部長親切地與在場同仁寒暄，並引用顧部長所言，指出當前的國防挑戰已不限於傳統軍事衝突，更涵蓋認知作戰及重大災害應變。徐副部長強調，在賴總統的領導下，政府正致力於「全民防衛韌性」的建構，這份韌性不只是國軍的責任，更需要地方政府與後備組織的協力轉化，才能真正達成「軍民整合」的防衛目標。

今年城鎮韌性演習 盼更具實效

談及社會安全意識，徐副部長指出，去年發生的突發社會事件，讓許多民眾在搭乘捷運時不再只是低頭滑手機，而是開始主動覺察周遭情況，這顯示國防部發送的防衛手冊與宣導已見成效。徐副部長認為「提高警覺後，更需要經常演練」，並預告今年的「城鎮韌性演習」將擴大與漢光演習結合，從4月的電腦兵推到8月的實兵演練，期盼在場的後備幹部能持續提供協助，讓演訓更具實效。

最後，徐副部長重申國防部近年精進後備制度「軍隊動員」、「軍民整合」、「民事協調」三大核心。後備幹部是國軍與社會溝通的「重要橋梁」，也是國防觀念深耕在地的關鍵。徐副部長表示，國家安全不只靠國軍官兵、後備幹部，更仰賴眷屬的理解與支持，讓後備夥伴能無後顧之憂，服務鄉里；期盼眾人持續攜手強化後備力量，厚植社會整體防衛韌性，共同守護國家安全、自由與民主。

表揚大會全體人員合影。（軍聞社記者呂尚俞攝）