【主持臺南市後備軍人晉任表揚】鍾樹明肯定後備幹部付出 提升整體防衛能量

（軍聞社記者李恬恬臺南6日電）

國防部副部長鍾樹明上將6日主持臺南市後備指揮部「115年後備軍人晉任暨幹部表揚典禮」，表彰後備幹部長期投入推動國防事務及協力災害防救任務的付出與貢獻，誠摯祝賀45位晉任人員及234位受表揚人員。

黃偉哲親自出席加油 力挺後備

今年度全國首場的後備軍人晉任暨幹部表揚典禮，上午在湯山營區舉行，鍾副部長親自為後備袍澤掛階，頒獎表揚「後備幹部楷模」、「優秀輔導幹部」、「績優文宣幹部」、「績優安全幹部」、「資深輔導幹部」、「協力災害防救幹部」、「後備眷屬楷模」及「績優新文藝會員」，肯定其在後備動員整備、全民國防推展，以及地方災害防救等面向的具體成果；臺南市長黃偉哲亦蒞臨會場，為後備幹部加油打氣，展現地方政府對後備工作的重視與支持。

鍾副部長致詞時表示，當前我國面臨的安全環境日益複雜多變，面對中共持續灰色地帶襲擾手段，國防部持續強化不對稱作戰能力、防衛韌性與後備戰力，並同步整合社會資源，提升國家整體自主防衛能量。

鍾副部長指出，國防部日前發布《臺灣全民安全指引》，「強化社會整體防衛韌性」已明確列為重要國防策略，並擴展為全民共同參與的整體防衛體系，這不只是國軍的責任，更需要地方政府、社會團體，以及後備組織共同參與。

鍾副部長強調，完善的軍民整合與後備動員機制，是確保平戰轉換順暢運作的關鍵，國防部將持續精進動員制度、編組方式與訓練內容，並與地方政府密切合作，強化橫向聯繫，提升後備動員整體效能，期盼全體後備幹部共同為國家安全與社會穩定奠定堅實基礎。

國防部副部長鍾樹明上將昨日主持臺南市後備指揮部「115年後備軍人晉任暨幹部表揚典禮」，表彰後備幹部長期投入推動國防事務，及協力災害防救任務的付出與貢獻。（軍聞社記者李恬恬攝）

鍾副部長主持臺南市後備指揮部「115年後備軍人晉任暨幹部表揚典禮」。（軍聞社記者李恬恬攝）

鍾副部長頒獎表揚年度績優幹部。（軍聞社記者李恬恬攝）