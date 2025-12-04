主持臺閩戰綜會報 梅總長勉齊力建構全社會韌性

（軍聞社記者吳柏融臺北4日電）

參謀總長梅家樹上將4日主持114年「臺閩全民戰力綜合協調會報」，感謝各部會及機關長期支持國防事務推展，並肯定動員同仁與民間夥伴對強化全民戰力及社會韌性所付出的努力。

表揚有功單位 肯定卓越貢獻

會報上午於忠愛營區舉行，邀請行政院動員會報、三軍司令部、部會機關及民間企業相關人員出席與會，並由梅總長頒獎表揚「動員準備事務有功」及「縣（市）全民戰力綜合協調會報」評鑑績優單位，肯定其卓越貢獻與持續投入。

梅總長表示，感謝各部會及委員長期以來支持國防及動員整備工作，正因有各界共同努力，國家的動員能力與整體防衛力量得以更加強韌，人民生活也更具保障。

梅總長指出，「臺閩全民戰力綜合協調會報」意在執行軍民整合相關事務，建立跨領域聯繫平臺，統合全國民、物力動員能量，使其轉化為實質戰力，在國際情勢不斷變動、臺海安全備受關注之際，全民防衛的意志更顯重要。

梅總長說，臺灣整體防衛力量由軍事力量、全社會防衛、全政府運作等3大面向構成，臺閩會報聚焦的正是後兩項核心領域，各級政府、中央機關與民間團體的協調合作，正是國家韌性的重要基礎。

保衛臺灣 是全民意志的展現

梅總長進一步表示，政府部門、企業、社區志工及國人協力，是建構國家安全的堅強支柱，透過各級全民戰力綜合協調會報組織，將動員整備落實於平時，才能在災害或戰時有效因應，形成完整的社會韌性；他也引述總統賴清德在「全社會防衛韌性委員會」第4次會議中的談話，「保衛臺灣從來不只是國軍的責任，也是全民意志的展現。」

梅總長表示，臺灣已逐步建立完善的應變系統、聯合作戰指揮體系，以及串連軍民的動員及民力協調中心，形成完整的運作橋梁。其中，全動署與後備指揮部在平時與戰時扮演關鍵角色，更是貫串軍民整合的核心力量。

梅總長強調，從烏俄戰爭可見軍民合作的重要性，臺灣更應積極提升全社會防衛韌性，以「備戰不避戰、應戰不求戰」的態度，建立多元指揮、管制與通信，完善備援機制，達成「化民力為我力，融我力於戰力」的目標，將動員工作落實執行，以因應未來各項艱鉅挑戰。

最後，梅總長也期許同仁共同強化明年全社會防衛韌性的推動方向，只要中央、地方與民間攜手合作，就能讓社會韌性與軍事韌性相互支撐，即使面對嚴峻挑戰，也有信心昂首立足國際。