主持觀光振興會議 鄭麗君：國旅市場已有成長趨勢

行政院副院長鄭麗君主持「行政院觀光產業振興諮詢會議」。 圖：行政院/提供

[Newtalk新聞] 行政院副院長鄭麗君今（26日）主持「行政院觀光產業振興諮詢會議」第四次會議，指今年1至11月國際旅客入境人次雖未達目標，但已相較去年同期有所成長，加上國旅市場已有成長趨勢，交通部觀光署已研擬各項計畫，包含「北回之巔旗艦計畫」與「永續觀光景區亮點旗艦計畫2.0」兩大旗艦計畫，另有研議中的、以山海縱橫軸線串聯國家級觀光體驗的「台灣大縱走」計畫。

鄭麗君指出，今年1月至11月，國際旅客總計762.4萬人次入境，雖未達到原定目標，但已較去年同期成長9.64％，其中日本相較去年提前一個月突破百萬人次，菲律賓在11月也已超越疫前再創新高，不論是東北亞、東南亞、紐澳、歐美等各來源國旅客均有成長，但仍要持續努力朝既定目標加強。在國旅方面，今年上半年國旅總旅次、旅遊總支出皆持續成長。

鄭麗君表示，交通部觀光署研擬各項計畫，希望朝向「永續觀光」的總目標，落實「觀光主流化」，透過跨部會整合與合作，從「體驗深化」與「價值升級」兩大核心出發，推動包括生態旅遊、文化觀光、休閒旅遊、會展、演唱會經濟等，提升台灣觀光體質。

鄭麗君表示，交通部觀光署推出「北回之巔旗艦計畫－微笑南灣in台灣」與「永續觀光景區亮點旗艦計畫2.0」兩大旗艦計畫，皆為4年期計畫，行政院會全力支持，優化觀光環境並找出台灣特色，向國際說故事；此外，還有正在研議中，以山海縱橫軸線串聯國家級觀光體驗的「台灣大縱走」計畫；而「財團法人台灣觀光研訓院」將在明年成立，與產業界共同協力，強化國際行銷、觀光政策調研、人才培育認證等。

鄭麗君裁示，國旅市場已有成長趨勢，請觀光署在提升量能的同時，也要注重提升品質，並請各部會積極以「觀光主流化」的精神參與，讓台灣觀光景點多元化、特色化，結合便捷交通及優質旅宿，增加各旅遊目的地的多元體驗。在「觀光主流化」的各部會合作過程中，也請交通部主動邀集公協會參與，以落實多元目的旅遊，提升觀光附加價值，增加國人對國旅的認同，擴大內需。

鄭麗文也提到，近年來在大型活動期間常見哄抬房價情形，請觀光署結合地方政府加強管理，以維護旅客權益，避免產生一次性觀感，影響後續重返旅遊的意願，維繫旅宿產業穩定發展環境。此外，鄭副院長說，目前政府對於平日國旅有提供相關補助，她也期盼產業界共同響應加碼，帶動國人在平日進行國內旅遊，體驗不同於假日旅遊的高CP值。

針對「財團法人台灣觀光研訓院」籌備情形報告。鄭麗君指出，成立台灣觀光研訓院是總統賴清德「國家希望工程」的重要承諾之一，行政院長卓榮泰也非常支持，並將台灣觀光研訓院定位為「國家級智庫」，透過調研進行策略規劃，在國際上形塑國家觀光品牌，同時由內而外健全化觀光產業生態圈，協助產業界作為強化人才培育與產業策進相關功能的後盾。期盼未來台灣觀光研訓院可作為政府、產業與地方公私協力的重要平臺，並在該平臺上充分合作，這也是以法人成立台灣觀光研訓院的重要原因之一。

