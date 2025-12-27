主持觀光產業振興諮詢會議 鄭麗君：觀光研訓院明年上半年掛牌

行政院副院長鄭麗君。（行政院提供／王千豪台北傳真）

行政院副院長鄭麗君26日主持「行政院觀光產業振興諮詢會議」時表示，「台灣觀光研訓院」將於12月29日成立籌備處，訂定各種人事規章、進行空間規劃，期盼能於明年7月前正式掛牌成立，回應國人的殷殷期盼。

鄭麗君致詞時表示，本會議自今年1月成立以來，始終秉持「部會合作、產業對話、專家參與」的精神，建立溝通合作橋梁。召開會議不只是研討規劃，更要解決問題，因此各位委員提出的各項建言，包括旅宿業面臨的缺工問題、景點及服務品質、國際競爭力提升等，她皆請各部會要提出積極回應、再次提醒各主管機關積極落實。

鄭麗君說明，今年1月至11月，國際旅客總計762.4萬人次入境，雖未達到原定目標，但已較去年同期成長9.64％，其中日本相較去年提前一個月突破百萬人次，菲律賓在11月也已超越疫前再創新高，不論是東北亞、東南亞、紐澳、歐美等各來源國旅客均有成長，但仍要持續努力朝既定目標加強。在國旅方面，今年上半年國旅總旅次、旅遊總支出皆持續成長，感謝觀光產業界、各部會及各地方政府共同合作，在面臨兩岸情勢與各項國際挑戰下，仍持續打造台灣觀光品牌。

鄭麗君指出，「台灣觀光研訓院」將在明年成立，與產業界共同協力，強化國際行銷、觀光政策調研、人才培育認證等。他強調觀光是可以讓台灣共好、讓世界看到台灣的重要途徑，也是一個幸福產業，可以擴大內需、振興地方經濟，期盼各部會通力合作，除了吸引遊客之外，中長期目標更希望打造臺灣成為一個具備永續管理、友善環境與多元體驗旅遊的好所在。

針對「財團法人臺灣觀光研訓院」籌備情形報告，鄭麗君指出，成立台灣觀光研訓院是賴清德總統「國家希望工程」的重要承諾之一，行政院長卓榮泰也非常支持，並將台灣觀光研訓院定位為「國家級智庫」，透過調研進行策略規劃，在國際上形塑國家觀光品牌，同時由內而外健全化觀光產業生態圈，協助產業界作為強化人才培育與產業策進相關功能的後盾。

他期盼未來台灣觀光研訓院可作為政府、產業與地方公私協力的重要平台，並在該平台上充分合作，這也是以法人成立臺灣觀光研訓院的重要原因之一。

