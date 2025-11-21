主持詐團海撈158億！「台版Jisoo」一審重判687年半 執行24年

人稱「台版Jisoo」的歐俞彤，因主持假出金集團遭判24年。取自當事人IG



有「台版Jisoo」之稱的歐俞彤，與竹聯幫大哥男友吳漢威成立「美樂公司」，透過境外機房架設大量假投資網站，騙到投資人後再「假出金」，匯入指定帳戶、製造獲利假象，詐騙超過158億元。台北地院今（11/21）日針對第一波起訴的76名被告宣判，歐俞彤主持犯罪組織從事網路詐欺取財，共犯185罪，總刑期高達687年半，應執行有期徒刑24年。可上訴。

判決指出，假出金詐欺集團「美樂公司」，由境外機房成員架設假投資網站及APP，招攬被害人投資，再透過贈送投資書籍、提供投資秘訣、假出金等手段，誘騙被害人操作假投資網站，或以面交或匯款方式交付投資款，再由詐團成員轉匯或指揮面交車手取款，將贓款層層上轉，製造金流斷點。「美樂集團」藉此詐得158億4950萬2649元，多達5082人受害。

據了解，歐俞彤面貌清秀，原本在從事飯局陪酒，後來在一場飯局中，結識在竹聯幫當大哥的吳漢威。兩人成為男女朋友後，共同成立未合法登記的「美樂公司」，從事組織詐騙和洗錢等非法活動，還找來許多有黑幫背景的成員加入。

神似韓國知名藝人金智秀的詐團主嫌歐俞彤。資料照。呂志明攝

專案小組當時統計，「美樂公司」自去年5月1日至今年1月7日，短短8個多月內，完成近2萬筆匯款紀錄，金額高達14億2327萬餘元。經過細核165報案資料，並拿出匯款紀錄交又比對後，查出被害人已報案的假出金金額，達約8.5億元。檢察官調查後，認定歐俞彤等人涉犯《詐欺犯罪危害防制條例》、《組織犯罪條例》、《刑法》加重詐欺、《洗錢防制法》洗錢罪，於今年4月提起第一波公訴。

法院認定，歐俞彤位居詐團涉立金流斷點的「美樂公司」主持地位，犯主持犯罪組織而犯詐欺取財罪，判處有期徒刑7年6月；又犯三人以上共同以網際網路等傳播工具對公眾散布詐欺取財罪，共160罪，各處有期徒刑3年6月；另有24罪詐欺所得不法利益超過500萬元，此部分各處有期徒刑5年。歐俞彤總刑期為687年半。

法院審酌，歐俞彤雖然坦承犯行，但始終主張不知道詐團透過架設假投資網站等手段，對民眾散播詐術，試圖減輕刑責，並考量被害人被騙金額、和解人數、和解情況等情狀，判決歐俞彤應執行24年。審判長江俊彥向到庭聽判的被告補充說明，合議庭沒有「殺雞儆猴」的意思，而是如實反映《詐欺犯罪危害防制條例》修法後的刑度，希望各被告就算提起上訴，也要盡力彌補被害人損失。

北檢起訴時，光在押的詐團成員就多達51名。呂志明攝

