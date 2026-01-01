主持跨年挨罵！小龍女娜妍、蘿拉自介被打斷搶話 DJ圓圓限動回應了

DJ圓圓主持2026台北最HIGH新年城跨年晚會，介紹小龍女們時打斷出錯挨罵。翻攝自djyuanyuan IG



2026台北最HIGH新年城跨年晚會今（1/1）凌晨在大雨中歡樂落幕，不過，在稍早味全龍啦啦隊表演並自我介紹環節中，主持人DJ圓圓卻打斷蘿拉和韓籍隊員金娜妍的發言，讓網友們很不滿，而DJ圓圓在今天早上6時許發文道歉了。

昨晚台北跨年晚會上又冷又雨，全靠台上藝人賣力演出、台下觀眾們熱情回應撐起場面，味全龍啦啦隊的小龍女們蘿拉、娜妍、馬妹、賴可等人一身白紅短裙唱單曲又跳舞，青春又活潑。

未料，在談天環節中，主持人DJ圓圓和夏和熙邀請小龍女們自我介紹，正當麥克風一個個傳遞下去，要遞給娜妍、蘿拉時，DJ圓圓突然出聲打斷，直接接話欲進入下個環節，讓娜妍不禁探頭看向她，後來乖巧微笑站著直到結束。

對於娜妍與蘿拉的遭遇，不少心疼的網友們在網路上討論，罵聲一片，DJ圓圓今天清晨在社群限動向眾人致歉說，：「因為視角及距離關係，誤以為全體女孩自我介紹完畢就cue下一個環節，在此和未介紹到的小龍女致歉，我一定會大力宣傳你們的新作品，也謝謝球迷朋友的指正」。

2026台北最HIGH新年城跨年晚會上，DJ圓圓打斷小龍女自我介紹，在IG限動致歉。翻攝自

