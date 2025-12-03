主持邱澤、許瑋甯婚禮 Lulu曝「私下對話」 交棒讓她好緊張

日前邱澤、許瑋甯補辦婚禮，邀請Lulu（黃路梓茵）擔任主持人。（圖／翻攝自Lulu IG）





日前邱澤、許瑋甯補辦婚禮，邀請Lulu（黃路梓茵）擔任主持人，今（3日）她發文直言當天理性和感性大爆發，感人好哭到她擦完眼淚又要快點拿起麥克風，並談及期間和邱澤聊到人生3大事，讓Lulu也直呼接下來就等她的婚禮了。

Lulu今日分享了擔任邱澤、許瑋甯婚禮主持人的心情，表示自己當天就是理性、感性大爆發，自己就很像坐在電影院第一排看著他們眼裡只有對方，「當他們哽咽的講述的誓言的那一刻，全場每一個人都哭歪了，完全感受的到他們的一字一句都從心臟最深處發出來的，在這一世能找到對方的這一件事，真的足以感動一輩子⋯。」

接著也透露在婚禮前，看邱澤有點緊張時候，Lulu也跟他說：「你放心交給我！你專心當一個帥氣的新郎就好」，隨後兩人還聊到了人生三大事，除了出生和離開無法掌握，但結婚這件事是可以很圓滿，「我們一起看著會場的佈置，在看著穿著禮服搭配拖鞋還是很漂亮，來來回回檢查賓客小禮的瑋甯，嘴角不自覺上揚。」

Lulu情不自禁跟邱澤說：「你們結婚金正太讚了！」而邱澤也祝福了Lulu，並表示很期待她的婚禮，讓Lulu也說那一刻的相互祝福，會永遠記在心裡，並笑說婚禮前半段溫馨感人，後半段則成為巨星演唱會，讓她也直呼：「實在太可愛了！」並祝福邱澤、許瑋甯能永遠幸福快樂，也說到自己的婚禮，想到就覺得緊張。



