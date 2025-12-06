主持《不熙娣》想訪3大話題人物！薔薔預告：發生嚇死人大事

走秀嘉賓薔薔身穿豹紋訂製服，演繹率性時尚。（圖／臺北萌寵時裝週）





第二屆臺北萌寵時裝週今（6）日登場，薔薔（林嘉凌）與待領養的柴犬一起走秀，希望牠能透過活動被更多人看見。提到接下東森綜合台《小姐不熙娣》主持棒，她說還在學習轉換身分當中，也許願製作人B2（陳彥銘）讓她訪問許純美、法拉利姐以及Tony Chen湯尼陳等話題人物。

薔薔說這次會接下臺北萌寵時裝週的活動，主要是為了幫忙流浪動物而來：「但是我沒辦法，因為我心有所屬了，我心裡只有栗子」，15歲的柴犬「栗子」有關節、眼睛等問題，平常都是躺在家中休養：「還是希望牠能夠長命百歲！」也呼籲情侶分手不要棄養毛小孩，牠們都是家人。

薔薔領軍浪犬演繹率性時尚。（圖／臺北萌寵時裝週）

薔薔也分享擔任《小姐不熙娣》主持人的感想，坦言從來賓轉換身分還在適應中，有時候不自覺放空會被叮嚀要專注，她也在學習調理心性和耐心，並配合Sandy（吳姍儒）、派翠克（柳柏丞）視線一致；面對最難訪問的演員，她說自己沒有在看戲劇作品，主要是抓與來賓之間的磁場和頻率：「很難聊就跳過他，他不想講就不用逼他講，不然就是交給其他兩位去問。」

薔薔接棒主持後好評不斷，她說其實沒有特別去看網友評論，只有滑到小紅書上有人嫌她太吵，但她也不會介意：「留言千千百種，你也不能因為留言改變自己啊！要知道來這裡的方向跟定位是什麼，我也是盡量去做到他們（節目）可能想要我的一些方向」，勇於互動的心態很重要，轉換身分當成是歷練人生；沒錄影時就出國充電、專注在個人YouTube頻道，聖誕節和跨年也計劃去度假，她預告：「最近也很精彩，又發生一件真的是很天大的事情，再跟大家報告，這個會嚇死你們。」



