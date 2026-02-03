主持「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會 賴清德說明臺美合作三大戰略方向
上週第六屆臺美「經濟繁榮夥伴對話（EPPD）」會議在美國華府舉行，賴清德總統今（3）日上午特別召開「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，向國人說明臺美此次對話議程聚焦於供應鏈安全的戰略對接、關鍵礦物合作、第三國合作及雙邊合作四大支柱，未來雙方合作將朝強化「經濟安全」、打造「創新經濟」及發展「繁榮未來」等三大戰略方向前進。
賴清德強調，臺灣不僅加強與美國合作，也持續深化與各國的經貿夥伴關係，政府將繼續以「深化臺美經貿」與「建立科技多元布局」兩大目標，讓臺灣產業能更進一步「立足臺灣、布局全球、行銷全世界」，相信能與民主夥伴一起引領下一個世代的繁榮。
賴清德表示，上週第六屆臺美「經濟繁榮夥伴對話（EPPD）」會議在美國華府舉行。這個臺美經濟對話機制是在美國川普總統第一任期內所創立，上週的會議則是川普總統在第二任期第一次召開EPPD會議，並且是2020年首屆EPPD以來，雙方主談人首度實體面對面對談，對臺美關係來說具有重大的意義。
首先，賴清德感謝外交部林佳龍部長、經濟部龔明鑫部長，以及所有投入會議相關工作的同仁，也謝謝美方的支持，讓會議的舉辦圓滿順利。並表示，各位同仁的努力和付出，達成了豐碩的成果，尤其訪美期間，華府受到強烈的冬季風暴襲擊，進入緊急狀態，聯邦政府辦公機構一度關閉，大家辛苦了。
賴清德指出，從第六屆EPPD會議的召開，可以看到臺美經濟戰略夥伴關係已經更加深化和緊密。這幾年來，臺灣和美國持續在各領域強化合作交流，特別是雙方推動的「台美21世紀貿易倡議」，是從1979年以來，臺美結構最完整的貿易協定，首批協定已經在前年生效，奠定了臺美經貿法制基礎。
賴清德提到，自己上任後，執政團隊除了繼續推進「台美21世紀貿易倡議」的下一輪談判，也密切關注美國總統候選人以及當選人的經貿政策。也因此，去年4月，美國宣布新的關稅政策後，府院執政團隊、第一線談判成員就「全程掌握」、「全員投入」、「全盤兼顧」、「全力以赴」來因應變局。經過九個月來的努力，已經在上個月，完成臺美對等關稅談判，並取得讓國人滿意，讓世界稱羨的成果。
賴清德說，這樣的成果，不僅僅只是關稅數字的調降，更確保了臺灣企業在國際經貿的競爭中，得以和世界主要競爭對手，站在平等的立足點上。
賴清德表示，但關稅談判只是臺美合作的一部分，如何透過交流對話、擴大合作成果，持續加深臺美的經濟戰略夥伴關係，一直是我們的目標。在我們EPPD團隊返國之後，今天稍早林部長、龔部長特別向自己說明這屆EPPD會議的進展，因此也請兩位部長來向全體國人報告成果。
賴清德說，透過這次對話議程，主要聚焦在供應鏈安全的戰略對接、關鍵礦物合作、第三國合作、以及雙邊合作四大支柱。從這些議程，可以進一步歸納出臺美未來合作的三大戰略方向。
第一，強化「經濟安全」。賴清德表示，面對地緣政治局勢變動，AI與半導體等高科技產業，越來越重視安全、可信與韌性，並加速建構具備韌性的「非紅供應鏈」。在這樣的關鍵時刻，這屆EPPD會議，臺灣與美國簽署了「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，具體展現臺美攜手強化經濟安全的共同承諾。未來，雙方將準備成立工作小組，持續針對雙方重要關切議題，保持密切溝通、加強互動，一起打造更安全、更有韌性的供應鏈。
第二，打造「創新經濟」。賴清德指出，臺灣具有世界級的製造實力，美國則擁有無可取代的創新生態系、關鍵核心技術，以及連結全球市場的優勢，臺灣與美國正好能形成最具戰略互補的夥伴，共創互惠繁榮。透過這次對話，臺美未來將共同打造「創新經濟」，我們將針對供應鏈安全、無人機系統認證、消除投資稅務障礙，推進實質性的計畫，進一步確保臺美的夥伴關係，跟上科技重塑全球產業版圖的速度，開創下一世代的繁榮。
第三，發展「繁榮未來」。賴清德說，這屆EPPD會議，議題涵蓋AI供應鏈、數位基礎建設、關鍵礦物供應、無人機供應鏈、第三國合作等多項領域，是歷屆以來最為多元、也最為全面的一次。這樣的成果，清楚表示臺美合作不再侷限於單一產業，而是全方位、跨領域的深度鏈結。臺灣與美國正是彼此「繁榮未來」不可或缺的關鍵夥伴。
我要特別強調「產業的互補性」與「法規的可信賴性」，就如同臺美合作的雙腳，彼此缺一不可。
賴清德表示，因此接下來，臺灣將會加速對接國際標準的經貿規範，建立具備可預測性與透明度的法制環境；並在互信、互利的基礎上深化與美國的產業對接，共同打造具備韌性與競爭力的全球供應鏈網絡。
賴清德說，各位國人同胞，臺灣不僅加強跟美國的合作，也持續深化與各國的經貿夥伴關係。這幾年來，臺灣與重點投資的東南亞國家，重簽投資保障協定及避免雙重課稅協定。去年，在臺英「提升貿易夥伴關係」的架構下，我們更簽署了投資、數位貿易、能源與淨零排放三項協議，臺灣也跟日本簽訂了數位貿易協議。透過這些協定或協議，臺灣能夠與這些國家促進經貿往來、增加雙邊投資、擴大合作領域、提升彼此產業的競爭力，除了有助於臺灣的產業拓展全球經貿網絡，也讓臺灣的經濟進一步升級轉型。
賴清德喊話，臺灣正走在正確的經濟路線上、大步走向世界。臺灣有實力，也有信心，和民主夥伴一起引領下一個世代的繁榮。未來，執政團隊將繼續以「深化臺美經貿」與「建立科技多元布局」為兩大目標，讓臺灣產業能夠更進一步，立足臺灣、布局全球、行銷全世界。
賴清德也藉這個機會，再次感謝肩負臺灣經濟未來發展使命的第一線談判團隊，有他們始終在崗位上，不眠不休的努力與付出，我們才能如此大步地向前推進！經貿談判的成果，攸關國家經濟繁榮與人民福祉，期盼後續立法院審議臺美關稅協議，能夠秉持專業、依法審查，跨越黨派的藩籬，跳脫政黨之間的窠臼，共同守護這份得來不易的談判成果。
最後，賴清德強調，經濟越安全，產業就越繁榮；經濟越安全，臺灣就越有實力走向世界！再過不久，就是農曆新年，要向大家拜個早年。新的一年，讓我們團結在一起，持續壯大臺灣，讓臺灣與世界，並肩走在繁榮興盛的道路上。
