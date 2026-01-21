主持《發發發》拼了！侯怡君砸6位數訂製禮服 八點檔殺青「曝下步計畫」

四季線上／陳軒泓 報導

2026《民視第一發發發》主持群之一侯怡君，忙碌拍攝八點檔《好運來》完美收官創下高收視，馬不停蹄加入除夕特別節目主持陣容，與白冰冰、陽帆、白家綺、阿翔、賴慧如、籃籃一起攜手百人大開場主持，侯怡君笑說在民視這麼多年，不管有沒有要表演，她都謹慎規劃，因為拍戲關係這次只參與主持，但兩套禮服經過四個月反覆無數次試穿跟修改，每一套甚至都砸下6位數訂製！

侯怡君為白色禮服手工貼鑽

主持服裝白色長洋裝中間簍空性感滿分，侯怡君說：「白色主持服是手工訂製，鑽石是一顆一顆黏上去，看不見的細節都是我設計造型團隊的巧思」；另外一套多層次綠色打鼓戰服，她暱稱這是「兒時記憶的綠」，全新訂製與設計，只為了跟陽帆、阿翔、籃籃一起與民視總經理廖季方一起打鼓迎馬年，侯怡君說：「難得擊鼓這個橋段第一次有女生，衣服如果選紅色就會變成背景、金色會變成18銅人，光是跟設計團隊討論穿什麼就非常激烈」。

侯怡君穿綠色戰服打鼓展氣勢

侯怡君和設計師反覆溝通，被問對方會不會不敢接電話，她表示真的有，某年《發發發》準備舞蹈表演，設計師直接躲到澳門都不回電話，她搞笑說：「我知道他住哪裡，就天天去他家找他」，當時設計師來不及製作，還帶了5個朋友到他家幫忙黏鑽石做手工，侯怡君表示，這些回想起來都是很特別的回憶。

侯怡君計畫年後將老家翻新

另外，侯怡君提到今年過年照樣回南投老家，享受甜蜜跟幸福的家庭生活，照顧腦傷媽媽數十年的她，除了每一年的大紅包讓媽媽看到一定笑開懷的數字，年後還規劃要把老家翻新，設計一個適合媽媽安養又好照護的環境，孝順的她提到家人都是滿滿的開心，要把最好的都給媽媽。

2026《民視第一發發發》重量主持群

