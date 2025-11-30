主持《飛碟晚餐》19年「被離職」!陳揮文鬆口吐內幕 未來規劃曝光

資深媒體人陳揮文。（圖／翻攝自Youtube，飛碟晚餐 陳揮文時間）

資深媒體人陳揮文主持電台節目《飛碟晚餐》19年，日前突然宣布卸下主持棒，並透露自己並非主動離職，而是「被離職」，但強調雙方沒有任何不愉快，「請各位聽眾朋友一定要繼續支持飛碟電台，下週起，有新的節目為大家服務。」根據飛碟電台官網，原先由陳揮文主持的時段，已有新的主持人接棒。

陳揮文上週五（28日）在臉書表示，「2006年7月開始，2025年11月結束，我從飛碟電台飛碟晚餐畢業了。」他提到，前幾天被電台主管告知時，自己第一個念頭是「來是偶然，去是必然」，這句是跟立法院長韓國瑜學的。

陳揮文表示，如同最後一個標題「陳揮文時間，下台一鞠躬」，有上台，就有下台，無論上台下台，對每一位聽眾朋友，他都是發自內心深深一鞠躬，「我不是主動離職，而是『被離職』。飛碟電台有新節目規劃的考量，我百分之百尊重，一轉眼，逾19年的時間，飛碟電台給我完全自由的主持空間，我真的無以為報。」

他強調，這次離職是好聚好散，雙方沒有任何不愉快，「大眾傳播，尤其廣播，經營非常不易。請各位聽眾朋友一定要繼續支持飛碟電台，下週起，有新的節目為大家服務。至於我個人，一切都好，謝謝關心。每週一到週五，中午1200，YT，陳揮文直播。下午，伺機到各電視台，跑通告、拼經濟。」

根據飛碟店台官網資料，下週一原本由陳揮文主持的《飛碟晚餐》，將由陳家蕙、戚海倫接棒主持。官網介紹「節目由資深新聞記者與專業主播掌廚，專注於客觀事實的呈現，去蕪存菁彙整播報當日國內外最即時、最熱騰騰的新聞動態。」

